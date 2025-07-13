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車騎進台中車站商場 鐵警：加強取締
一名女子前晚在台中火車站1樓鐵鹿大街徒步區，差點被違規騎上人行道的機車衝撞，向鐵路警方反映，卻得到「無法舉證車牌、只能勸導」的回應，深感無奈。市議員李中認為警方應調閱監視器追查，鐵警表示，將加強站區秩序維護、取締違規。
這名女子在threads上貼文指出，她前晚上7點多站在1樓鐵鹿大街商場的人行道，突然一名中年男子騎機車上來，先是到一旁有街友聚集處停下，當時她想錄影留證，男子發現後，竟故意朝她方向拐過來，作勢要撞她，當下被嚇到往旁邊閃。
市議員李中表示，機車行駛台鐵站區人行道絕對違法，希望鐵警調閱確認並確實開罰，以維護站區交通秩序；若真的存在監視器死角，也應盡快改善。
鐵警台中分局表示，根據影片，這名男子是11日晚間7點半在台中車站1樓鐵鹿大街中央開放走廊上騎機車，造成旅客受驚擾。經查這名男子騎機車在非道路的行為，違反道路交通管理處罰條例可處600元以上1800元以下罰鍰。
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