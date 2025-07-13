彰6線美寮路拓寬 下半年動工

地方爭取10多年的彰化縣和美鎮彰6線美寮路拓寬工程，原定今年二月動工，卻因部分地主質疑拓寬不公，經內政部3度要求縣府補充說明後，最近終於核定徵收計畫，縣府正辦理用地徵收及地上物補償作業，預定下半年動工，兩年後完工。

和美鎮美寮路從彰美路5段往東約940公尺路段已經拓寬，但再往東路段還未拓寬，地方認為和美鎮近年來發展迅速，美寮路目前8公尺路寬無法滿足需求，不過10多年來，縣府向交通部爭取補助辦理拓寬，卻以車流量不足為由被打回票，直到2023年，獲交通部核定補助4.29億、地方自籌8.8千萬元，合計5.1億元，才有實質進展。

縣府工務處表示，美寮路拓寬工程是從和美市區往東，與柑竹路交叉，經和群國中前，與線東路交叉，終點銜接彰新路3段中寮社區前，全長2327公尺，計畫路寬為13公尺。

不過，美寮路拓寬去年底發包後，卻有兩處路段的地主，質疑未採取等距拓寬，造成一側被徵收較多土地，雖然經過兩次公聽會，地主仍持續向內政部陳情，經內政部三度要求縣府提出說明後，近日才核定美寮路拓寬徵收計畫。

縣議員周君綾說，陳情地主體認到地方發展、交通便利及學童通學安全的重要，已不再反對，接受原有設計拓寬，希望縣府及早動工。