快訊

溫網／虐爆！斯威雅蒂連拿12局寫新猷 狂電黑馬奪首冠

聽新聞
0:00 / 0:00

彰6線美寮路拓寬 下半年動工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
地方爭取10多年的彰化縣和美鎮美寮路拓寬工程，預定下半年動工。記者劉明岩／攝影
地方爭取10多年的彰化縣和美鎮美寮路拓寬工程，預定下半年動工。記者劉明岩／攝影

地方爭取10多年的彰化縣和美鎮彰6線美寮路拓寬工程，原定今年二月動工，卻因部分地主質疑拓寬不公，經內政部3度要求縣府補充說明後，最近終於核定徵收計畫，縣府正辦理用地徵收及地上物補償作業，預定下半年動工，兩年後完工。

和美鎮美寮路從彰美路5段往東約940公尺路段已經拓寬，但再往東路段還未拓寬，地方認為和美鎮近年來發展迅速，美寮路目前8公尺路寬無法滿足需求，不過10多年來，縣府向交通部爭取補助辦理拓寬，卻以車流量不足為由被打回票，直到2023年，獲交通部核定補助4.29億、地方自籌8.8千萬元，合計5.1億元，才有實質進展。

縣府工務處表示，美寮路拓寬工程是從和美市區往東，與柑竹路交叉，經和群國中前，與線東路交叉，終點銜接彰新路3段中寮社區前，全長2327公尺，計畫路寬為13公尺。

不過，美寮路拓寬去年底發包後，卻有兩處路段的地主，質疑未採取等距拓寬，造成一側被徵收較多土地，雖然經過兩次公聽會，地主仍持續向內政部陳情，經內政部三度要求縣府提出說明後，近日才核定美寮路拓寬徵收計畫。

縣議員周君綾說，陳情地主體認到地方發展、交通便利及學童通學安全的重要，已不再反對，接受原有設計拓寬，希望縣府及早動工。

延伸閱讀

內政部：役男暑期出國旅遊 應申請短期出境

內政部發布防空避難英文圖卡 升級APP加速查避難區

劉世芳視察北市防空避難設備 6千多處可供500人以上容留

北中南3處賣場辦防空避難模擬演練 提升突發狀況集體韌性

相關新聞

「路口綠燈僅約10秒」惹怒駕駛人 苦等4次號誌仍無法行駛

一名網友今天在臉書「彰化人大小事」反映，指彰化縣花壇中山路左轉台74甲線東外環道路，綠燈秒數大約只有10秒，他等了4次還...

彰6線美寮路拓寬 下半年動工

地方爭取10多年的彰化縣和美鎮彰6線美寮路拓寬工程，原定今年二月動工，卻因部分地主質疑拓寬不公，經內政部3度要求縣府補充...

車騎進台中車站商場 鐵警：加強取締

一名女子前晚在台中火車站1樓鐵鹿大街徒步區，差點被違規騎上人行道的機車衝撞，向鐵路警方反映，卻得到「無法舉證車牌、只能勸...

台中大里潑水節今消暑登場 鄭照新、黃國昌讚地方盛事

暑假來臨，台中「大里人潑水節」今熱鬧登場，吸引眾多親子到場戲水玩樂。副市長鄭照新、民眾黨主席黃國昌也到場與民同樂，並盛讚...

每晚陪九旬父起來10多次不以為苦 彰化張橄祿獲全國孝行獎

彰化縣員林市民張橄祿原本和妻子共同侍奉雙親，6年前妻子去世，他獨力照料父母，4年前母親也離世，他即與父親同睡，一晚跟著醒...

三輪車響起「有酒矸通賣無」 外埔清潔隊推垃圾分類減量

近日在外埔區中山里社區時常播放著「有～酒矸～通賣無～」的熟悉叫賣聲，原來是一輛復古風格的三輪車，載著滿車的環保回收創意，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。