台中大里潑水節今消暑登場 鄭照新、黃國昌讚地方盛事
暑假來臨，台中「大里人潑水節」今熱鬧登場，吸引眾多親子到場戲水玩樂。副市長鄭照新、民眾黨主席黃國昌也到場與民同樂，並盛讚活動已成地方盛事，不僅增進親子互動，更展現市府與地方協力帶動的社區活力。
「大里人潑水節」是由市議員江和樹、立德里長江慶賢父子檔與大里人聊天室等團隊共同舉辦，邁入第七屆，今天在十九甲健康公園盛大登場，包括民眾黨主席、立委黃國昌、市議員江和樹，以及鄭照新、民政局專門委員洪紹欽、大里區長鄭正忠、江慶賢等人均到場同樂。
鄭照新說，大里人潑水節的初衷是為了鼓勵孩子走出戶外，感謝江和樹父子檔費心籌畫，提供大型充氣城堡及戲水池，還有環保局大里清潔隊提供水車，讓民眾盡興享受沁涼消暑的樂趣。
他指出，市長盧秀燕及江和樹都十分重視十九甲的建設，包括台74線十九甲匝道工程，預計今年底完工，改善交通；立新國中地下停車場今年底將正式啟用，解決停車難題；還有十九甲健康公園開闢溜冰場、滑步車場與創新遊具，提升親子休憩空間，打造更便利、更幸福的生活環境。
江和樹說，感謝市府提前開放立新國中停車場試營運，提供民眾免費停車兩個月，讓參加潑水節的鄉親不再為停車煩惱。他也感謝盧市長對大里的關心與支持，持續推動滑步車道、足球場及規劃中的腳踏車訓練場等兒童休閒設施，打造安全又多元的親子活動空間。
黃國昌表示，江和樹推動大里人潑水節，已成地方盛事，感謝市府團隊協助與支持，期待潑水節越辦越精彩。
民政局長吳世瑋說，大里人潑水節每年吸引民眾參與，現場更安排豐富表演和地方美食，期盼透過活動鼓勵更多家庭走出戶外，凝聚社區向心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言