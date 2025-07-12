「路口綠燈僅約10秒」惹怒駕駛人 苦等4次號誌仍無法行駛

一名網友今天在臉書「彰化人大小事」反映，指彰化縣花壇中山路左轉台74甲線東外環道路，綠燈秒數大約只有10秒，他等了4次還等不到綠燈左轉，也有網友呼應表示，東彰路新開闢，此一路口車流量變得更大，秒數確有調整必要。公路局彰化工務段表示，會派人了解後做調整。

花壇鄉中山路從中正路到台74甲線東外環道路是六線道， 是彰化縣少見如此寬的道路，主要是為了因應銜接東外環的龐大車流，中山路由北往南方向，左轉東外環有一專用左轉車道，另有左轉及直行混合車道，過去即在交通尖峰時段，左轉車道往往因綠燈數太短，造成左轉車道的車輛要等好幾次號誌變換才能順利左轉。

今天就有網友在臉書「彰化人大小事」，以自身經驗，表示花壇鄉中山路口左轉東外環的綠燈秒數才約10秒，他等了4次號誌變換，還等不到綠燈左轉，批說：「一次綠燈大概10秒是怎樣」！

其他很多網友也呼應，認為這路口左轉的秒數太短，10秒鐘大概只能過3、4輛車，遇到有駕駛人滑手機，或者不敢踩油門，後面的車都不用過了。

還有網友指出，與東外環交叉的東彰路，今年1月24日通車以來，造成中山路左轉東外環再的車輛變得更多，左轉更加困難，但左轉綠燈的秒數依然沒有增加，公路局是否應考慮調整秒數。

縣警局交通隊表示，在東彰路開通以後，從中山路左轉東外環，再右轉東彰路的車輛變得更多，中山路左轉東外環的綠燈秒數確有拉長的需要，會向公路局反映適度調整。