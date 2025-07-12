每晚陪九旬父起來10多次不以為苦 彰化張橄祿獲全國孝行獎
彰化縣員林市民張橄祿原本和妻子共同侍奉雙親，6年前妻子去世，他獨力照料父母，4年前母親也離世，他即與父親同睡，一晚跟著醒來10多次端茶倒水、攙扶如廁都不以為苦，獲市公所推薦入選全國孝行獎。
員林市公所今舉辦114年孝行楷模表揚大會，表揚39名長期恪守孝道的孝行楷模。游月說青少年舞團表演舞蹈為活動揭幕，宣布參選下屆縣長的立法委員陳素月，及縣府機要秘書張建豐，秘書賴沛然、游筑凱和多名民代出席，肯定孝道精神。
張橄祿71歲，從事皮革加工業，妻子是全職家庭主婦，在5名子女長大各自婚嫁和立業後，身為長子的他和妻子共同照顧雙親。9年前張橄祿退休，更多時間放在家庭，未料妻子先走一步，侍奉雙親的擔子落在他肩上，沒想到母親4年前以92歲高齡辭世，張橄祿全副身心用在照料父親。
他說，父親96歲，身體健康，能吃能睡，步行需拿四腳拐杖，他協助父親日常起居，穿衣、洗漱、足浴，每晚父親醒來10多次喝水、上廁所，有時「躺久會累，起來坐坐。」他都醒來陪伴父親。
「父母養我們長大成人，父母老子，我們回報是理所當然，做應該做的事被表揚，實在歹勢。」張橄祿說，自己怎麼做，下一代有樣學樣跟著做，他期盼以身作則能有善的循環。
員林市代理市長賴致富表示，「百善孝為先」，孝順是中華文化中最重要的倫理，孝是責任更是「愛」的延伸，今年員林市公所推薦兩名孝行楷模候選人到內政部，崙雅里張橄祿榮獲114年全國孝行獎，東和里盧宥蓉獲選孝行楷模，市公所希望孝行楷模的身教發揚孝道精神，就像種子能在社會每個角落發芽茁壯，讓社會溫暖祥和。
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