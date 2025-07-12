三輪車響起「有酒矸通賣無」 外埔清潔隊推垃圾分類減量
近日在外埔區中山里社區時常播放著「有～酒矸～通賣無～」的熟悉叫賣聲，原來是一輛復古風格的三輪車，載著滿車的環保回收創意，搭著回收簍及廣播喇叭，喚起許多民眾的回憶，也巧妙結合環保理念與在地文化，成功吸引社區居民主動參與資源回收行動。
外埔區清潔隊表示，當初看到這輛回收三輪車時，正要為資源回收宣導想點新點子，想出為何不用點復古風來推廣環保教育？由擅長各類手工具的隊員羅意文，創意打造「古早味資源回收宣導三輪車」，一雙巧手將一輛報廢三輪車結合粉紅色的貓欄，翻修改造後賦予新生命，打造成兼具復古風格與教育功能的宣傳車。
清潔隊長楊仲平說，這不是收酒矸的老阿伯回來了，而是進行一場別開生面的資源回收宣導活動，透過車上播放著記憶中的叫賣聲「有酒矸通賣無」，鼓勵民眾減少垃圾量，也同時認識垃圾資源分類與循環再利用，打造低碳永續生活文化。
同時靠著隊員羅意文的巧手巧思，憑著網路上一張麥芽糖搖鈴圖片，僅用資源回收物以手工打造-「DIY手搖鈴」，又從資源回收場的回收物寶礦中，誕生了「古早味資源回收宣導三輪車」，環保局長陳宏益表示，資源回收是實踐循環經濟的第一步，未來將持續推動多元且在地化的宣導行動，結合在地文化的創意活動，透過貼近民眾生活的方式提升回收效率與環保意識。
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