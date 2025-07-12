中市府出席法國國慶酒會 盼攜手各國代表推廣城市形象

法國在台協會(BFT)11日於台北晶華酒店盛大舉行「法國國慶酒會」，邀集政商各界貴賓齊聚一堂，共同歡慶法國國慶。台中市政府由經濟發展局長張峯源代表市長盧秀燕出席，與多國代表及企業人士互動，氣氛輕鬆熱絡。

張峯源指出，今年除了購物節，台中鍋烤節也邀約各國代表共同推廣，期將台中的多元美食文化推薦給更多外國友人，進一步促進經貿、觀光與文化交流，帶動國際觀光。

張峯源表示，法國是台灣在歐洲的重要經貿夥伴，為台灣第18大貿易夥伴，也是歐盟排名第三的夥伴，雙邊貿易額高達65.38億美元，近年來法國企業對台中持續加深投資布局，如捷運綠線部分零件，就是由法國與日本企業合作生產。

另外，積極推動中的捷運藍線建設，法商也參與其機電工程，法國在台協會主任龍燁(Franck Paris)更特別出席藍線簽約儀式一同見證，意義非凡；另外台中與彰化海岸線的風力發電，也有許多法商共同參與建置。

張峯源補充，台中近年與各國駐台代表交流密切，與市府合作多場活動，例如西班牙商務辦事處去年在市府4樓集會堂舉辦西班牙國慶晚會、美國在台協會(AIT)也在市府舉辦「2023美國旅遊旅業說明會」等。

尤其是台中年度盛事-台中購物節，自2024年起致力於國際化，去年邀請比星日三國駐台代表，參與國際行銷影片拍攝，觀看次數突破25萬，活動訊息廣傳至新加坡、澳洲、紐西蘭等47個國家地區，以及全亞洲超過500家飯店，吸引40餘國包含馬來西亞、中國大陸、香港、越南、日本、印尼、美國、安道爾、澳門、菲律賓等，共2,784名外籍旅客參與活動，登錄金額逾4,300萬元，國際行銷策略大獲成功。

張峯源強調，法國文化及料理深受台中消費者喜愛，全市各區都有名店，不乏米其林等級餐廳，今年台中購物節希望也能跟法國在台協會等各國代表攜手合作，將台中的美食及觀光形象推向國際舞台。

經發局補充，2024年台中購物節首次邀請外國駐台代表參與行銷宣傳，不僅吸引更多國際目光，也成功帶動觀光與商機，展現台中不斷攀升的國際化魅力。

今年除購物節，台中鍋烤節也邀約各國代表共同推廣，期盼將台中的多元美食文化推薦給更多外國友人，進一步促進經貿、觀光與文化交流，帶動國際觀光，讓台中城市形象持續在國際舞台上發光發熱。

晚宴貴賓雲集，包括外交部次長吳志中、國安會秘書長吳釗燮、中市府經發局長張峯源、台北市政府參事楊慶輝、法國在台協會主任龍燁、法國文化協會黃崇仁理事長、義大利經貿辦事處代表龍博文、捷克經濟文化辦事處代表史坦格。

以及斯洛伐克經濟文化辦事處代表霍布諾、波蘭台北辦事處長高則叡、加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民、歐洲在台商務協會，及多家國際知名企業代表皆到場共襄盛舉，場面隆重盛大。