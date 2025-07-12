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台中外埔復古三輪車 懷舊叫賣聲推廣環保回收

中央社／ 台中12日電

台中市外埔區清潔隊打造一輛復古風的三輪車，除載著滿車的環保回收創意，搭著回收簍及廣播喇叭，播放「有酒矸通賣無」的叫賣聲，喚起民眾童年記憶，也進行資源回收宣導。

台中市環保局今天發布新聞稿，外埔區清潔隊隊長楊仲平說，當初看到這輛回收三輪車時，正為資源回收宣導想新點子，便靈機一動，以復古風格推廣環保教育。

楊仲平提到，這輛「古早味資源回收宣導三輪車」由擅長手作的隊員羅意文親手改造。他將一輛報廢三輪車結合粉紅色的貓欄翻修改造，賦予新生命，打造成兼具復古風格與教育功能的宣傳車。

羅意文一雙巧手，僅用資源回收物打造「DIY手搖鈴」，以水果月曆紙糊製成的環保扇子則是由錢慧瑜及錢佩君利用回收的廣告扇子骨架，加上水果月曆的鮮豔圖片，精心對位剪裁黏製而成。

環保局長陳宏益表示，資源回收是實踐循環經濟的第一步，未來將持續推動多元且在地化的宣導行動，結合在地文化的創意活動，透過貼近民眾生活的方式提升回收效率與環保意識，攜手市民共同打造永續、宜居的生活環境。

資源回收 環保局長

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