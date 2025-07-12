嘉義非罷免區嘉人義起民團代表機車隊 北上挺護國大遶境
罷免藍委投票日將近，由全台公民團體發起的「護國大遶境」，昨天上午在台中烏日玉闕朝仁宮啟程，繞境車隊有一群穿亮綠色背心機車騎士引人注目，他們是來自嘉義民間團體「嘉人義起」。這群嘉義公民組機車隊，一早北上支援遶境活動，向國人展現跨縣市公民團結力量。
嘉人義起發起人曾奕豪說，丹娜絲風災造成嘉縣市多處斷水斷電，部分災區原訂台電電纜地下化工程，因國會刪減預算延宕，當民生基礎建設與人民救命錢被當政治角力籌碼，受害不只地方，更波及國人生活安全。挺罷免不只是地方行動，更是守護國家與民主價值責任。
曾奕豪表示，接下來將專注嘉義在地服務，嘉義海線部分仍斷水、斷電、無網路，許多在外打拚年輕人無法即時返鄉，長輩獨自面對困境。持續號召志工探視家園、關心長輩、回報狀況，讓嘉人朋友安心，守護家園、疼惜土地是團隊成立初衷。
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