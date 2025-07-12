嘉義非罷免區嘉人義起民團代表機車隊 北上挺護國大遶境

罷免藍委投票日將近，由全台公民團體發起的「護國大遶境」，昨天上午在台中烏日玉闕朝仁宮啟程，繞境車隊有一群穿亮綠色背心機車騎士引人注目，他們是來自嘉義民間團體「嘉人義起」。這群嘉義公民組機車隊，一早北上支援遶境活動，向國人展現跨縣市公民團結力量。

嘉人義起發起人曾奕豪說，丹娜絲風災造成嘉縣市多處斷水斷電，部分災區原訂台電電纜地下化工程，因國會刪減預算延宕，當民生基礎建設與人民救命錢被當政治角力籌碼，受害不只地方，更波及國人生活安全。挺罷免不只是地方行動，更是守護國家與民主價值責任。