環團告中火二期環評草率 要求撤銷

聯合報／ 記者林孟潔葉冠妤／台北報導

環境部去年通過台中電廠二期新建燃氣機組的環評，預計新建4部燃氣機組，10名居民及環團代表認為審查過程草率、有瑕疵，昨赴台北高等行政法院提行政訴訟，要求撤銷環評處分。環境部環保司長徐淑芷說，環評是依法、依程序法完成審查，尊重環團訴訟的權益。

環境部2024年10月30日審議台中電廠第二期環評案，預計新建4部燃氣複循環機組，而既有10部機組將除役汰除4部，其餘6部轉為緊急備用。環境部認為總空汙排放量可由8354公噸降至4936公噸，減量41%，溫室氣體減量也可達33%，具實質減量效果及具體期程，決議通過。

台中、彰化、南投10名民眾及3個環保團體認為，大增4部燃氣機組造成空汙、碳排均減量不足，且環境部審查過程草率、程序有瑕疵，去年5月提訴願被行政院駁回，因此在2個月期限內、昨向法院提行政訴訟，要求撤銷中火二期燃氣環評通過的結論與處分。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅指出，部分居民居住地雖距離中火超過10公里，但中火製造的空汙具擴散性，彰化、南投都在空汙影響範圍，環境部就儲槽安全設置規畫、燃煤減量規畫及空汙、溫室氣體減量等重要事項，只要求開發單位補充納入定稿，未再就補正資料召開環評會實質討論，程序明顯有瑕疵。施工及營運期間的粒狀汙染物濃度超標，對國民健康有不利影響，卻未進入二階環評。

她說，氣候變遷因應法設定2050年「淨零排放」減量目標，並要求擬定逐步降低化石燃料依賴的中長期策略，但台電就新設的燃氣機組與轉備用的燃煤機組均未設落日條款，與法律規定不符，且未說明碳捕捉等資訊。

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