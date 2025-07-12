中捷橘線送政院審議 市府盼快核定

備受期待的台中捷運橘線（機場捷運線）歷經4年審查，交通部7月初完成初審，並送行政院續審；橘線延伸線也同步展開可行性研究，預計串聯台中國際機場與台中港，形成中部地區軌道運輸新動脈。

台中市捷運工程局長蘇瑞文指出，橘線是黃金路線，連結霧峰、大里、台中市區、大雅、台中國際機場，全長29.23公里，規畫15座高架車站、11座地下車站，總經費約1602億元。可串接藍線與綠線，構成台中捷運「雙十字軸線」主架構，並朝七線齊發目標邁進。

蘇瑞文說，橘線自2021年提報中央，市府配合交通部審查意見，多次修正與補充資料，終於在7月2日獲交通部原則同意，7月4日陳報行政院續審。市府將持續與中央密切溝通，盼行政院盡速核定計畫，讓橘線早日啟動。

橘線延伸線也在6月啟動可行性研究，計畫從台中國際機場繼續往西延伸至台中港，總研究經費2000萬元，6月9日完成決標。捷運工程局說，市府將加速辦理研究，力拚橘線主線與延伸線可同步核定、同步啟動建設。

橘線距離動工仍需一段時間，蘇瑞文說，依現行中央審議流程，行政院核定可行性研究後，市府尚須完成綜合規畫，並進行環評與工程設計、招標作業，預估還需5至6年時間。此外，台中捷運藍線工程6月底正式開工，橘線將在藍線完工後接續推動。

台中市政府近年積極推動軌道建設，自2021年捷運綠線通車後，捷運藍線於今年動工，橘線主線完成初審，延伸線也啟動研究，未來還規畫紅線、紫線、黃線等多條捷運路網，透過軌道系統擴展與交會，將有效改善通勤壅塞，帶動城市均衡發展與國際競爭力提升。