南投勘災 卓揆：中央將砸千億治水

受丹娜絲颱風連日豪雨影響，南投信義鄉甲保林溪發生土石流災情，行政院長卓榮泰昨天勘災，強調山區治水刻不容緩，年底將啟動逾千億元跨年度預算，推動水患源頭系統性整治，盼中央與地方協力落實防災工作。

卓榮泰與縣長許淑華、立委游顥、羅美玲一同視察甲保林溪現場，聽取水土保持署簡報整治工程。

林姓鄉民說，每逢颱風就睡不著，這條溪早就該整治，拖這麼久，真的很怕。黃姓農民則說，雨大就淹、農路就斷，只能靠地方自救，這次看到中央出面，總算鬆了一口氣。

卓榮泰指出，颱風自嘉義登陸、重創嘉南與雲林地區，南投受災相對較輕，顯示過去分流與水保工程已有基礎。但未來仍須做更多，不能只看沿海和都會區，山區治水也必須「顧到底」。

他宣布，行政院將由經濟部統整過去「八年八百億」及前瞻計畫尚未完成的水患治理工程，從下半年起編列超過千億元的大型跨年度預算，針對分流、滯洪與上游沖蝕源頭，推動全面性、系統化整治，讓防災工程不再零碎。

甲保林溪整治延至5月下旬才動工，卓榮泰直言應提早施作，並責成農業部、水保署檢討延誤原因。他也請縣府協助解決私人土地問題，強調地方合作是落實工程關鍵。

許淑華回應指出，甲保林溪整治雖於去年啟動，但發包施工受限於土地取得與溝通進度遲緩，地主昨天到場協商，達成先施工共識，並提出設置擋土牆等具體需求，水保署承諾配合。

許淑華呼籲，中央治水預算多著重都市排水，但南投山區，面對土石流與河川沖刷風險更高，應加強投入山區整治經費，才能保障下游安全。

卓榮泰則指出，中央去年已投入26.3億元於南投農路與水保工程，要求各項資源必須落實執行。

游顥說，台16線部分路段逢雨必斷，中央應支持拓寬改善，強化山區交通與防災韌性。

卓榮泰承諾，行政院將協助加快改善進度。