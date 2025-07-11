丹娜絲水淹彰化紅龍果園 王惠美：今評鑑得獎果農恐無果可賣

彰化縣是全台紅龍果第大二產地，丹娜絲颱風豪雨水淹紅龍果園，果農損失慘重，二林鎮農會今舉辦一年一度優質紅龍果評鑑，都是風災前採收的；縣長王惠美說，今評鑑第一名恐怕當下沒紅龍果可賣。果農估計7月底到8月底可回復正常產量。

二林鎮農會舉辦評鑑，開放全縣取得「三章一Q」的果農報名，今紅肉、白肉兩品種各60組，總計有120組參賽。現場同時展示紅龍果加工食品，從酒釀葡萄麵包、果凍花、牛角、奶霜、雪花糕、玫瑰塔、奶酪、果酥、莓果奶酪到三明治，展現紅龍果多樣性及二林鎮農會家政班手藝。

王惠美到場觀看評鑑過程，二林鎮農會理事長陳界灯是紅龍果農，解說紅肉、白肉的紅龍果外觀差異及紅龍果生態。王惠美表示，這次風災紅龍果受損嚴重，評鑑第一名果農雖得到今年最高榮譽，恐怕果園也受損，沒紅龍果可賣，縣政府、二林鎮農會將全力協助果農搶救。

陳界灯說，現場參賽和展示的都是風災前採收，果園裡可採收的果實損傷，需等15天後的果實。王惠美問「長這麼快？」陳界灯趕緊回答，紅龍果每批次採收間隔15天，開花到果實成熟需40天。王惠美還是覺得「40天就可以長到採收，這麼快。」

二林鎮紅龍果產銷班第十九班班長莊木期指出，果園裡的紅龍果吸飽水分，品質不如風災前的，果農要等積水完全退乾，削去靠近根部泡水易腐蘭的厚肉組織，保留木質部，調理紅龍果重新生長，預計7月底到8月初可望恢復穩定產量，在此之前供貨量較少，目前每公斤28元，產地價格受品質影響拉不高，待量、質俱全時會回到原有的好價錢。

彰化縣紅龍果種植面積431公頃，二林鎮占265公頃，全縣最大，二林鎮農會禮聘專家依紅龍果的外觀、重量、糖度、風味與口感進行盲測評比。評鑑結果白肉組獎項被二林鎮果農包辦，冠軍陳玉敏、亞軍顏偉倫與洪裕朗、季軍廖美雅與顏國明及盧孝維，優勝廖益龍等5人；紅肉組得獎百花齊放，二林鎮廖美雅冠軍、彰化市朱奕銓與二林陳俊宇亞軍、季軍二林盧孝維與員林劉智榮及埤頭杜宜衡，彰化市陳柄叡等5人獲優勝。