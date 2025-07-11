200億商機！台中鍋烤節7月14日開跑 抽汽車、機票、萬元鍋烤券
台中市長盧秀燕今宣布，「2025台中鍋烤節」7月14日開跑，今年首度新增「蔬食組」票選項目，共計630家店家報名參與，再創新高，預估創造逾200億元經濟效益，並推出總價值逾300萬元獎項，包含300組萬元鍋烤抵用券、汽車及四國來回機票，邀全國民眾來台中「吃鍋烤、抽大獎」。
今天的活動，包括韓國、泰國、印度、義大利4國駐台代表與代理代表也到場力挺，助攻台中鍋烤節躍上國際舞台。
盧秀燕說，台中人熱愛火鍋與燒烤，素有「三步一鍋、五步一烤」美食城市美譽；台中鍋烤節3年前開辦後反應熱烈，有效推動城市經濟、帶動內需消費，也成功行銷台中多元的飲食文化。
盧秀燕指出，為響應國際蔬食潮流，今年首度新增「蔬食組」票選項目，鼓勵民眾探索更多元的飲食風貌；截至目前已有超過630家火鍋燒烤店家報名參與活動，店家數較去年再創新高，經濟效益預估可望突破200億元。
經發局長張峯源表示，今年活動升級邁向國際舞台，邀請駐台北韓國代表部前代表李殷鎬、印度台北協會會長葉達夫、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文及泰國貿易經濟辦事處代表文那隆等4人拍攝宣傳影片。
經發局說明，「十大火鍋燒烤店家票選活動」分為「火鍋品牌店家組」、「火鍋巷弄美食組」、「燒烤品牌店家組」、「燒烤巷弄美食組」、「蔬食組」共5組，7月14日至8月14日在「台中通TCPASS」APP開放票選，民眾每天可投3至5票。
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