台中今年首例本土M痘！潭子3旬男因2症狀就醫確診

疾管署監測資料顯示，台中市出現首例本土M痘確定個案，為潭子區30多歲男性，自述為異性間性行為，7月初因腹股溝紅腫、生殖器周邊皮疹、疑似蜂窩性組織炎等症狀，經就醫採檢後，中央實驗室9日判定為本土M痘個案。

疾管署統計至昨天，全國累計M痘確診病例共20例，包含17例本土、3例境外移入，其中1例為台中市今年首例本土M痘確定個案，該案為潭子區30多歲男性。台中市衛生局疫調接觸者都無症狀，已衛教並提醒自我健康監測21天。

衛生局長曾梓展表示，暑假假期聚會及社交活動頻繁增多，提醒民眾M痘傳播以高風險親密接觸為主，應注意防護，避免藉由交友軟體與不特定人士進行親密接觸，如與對方約會時，發現對方臉部及軀幹皮膚有疹子、水泡、膿疱等，應拒絕與對方發生親密行為。

曾梓展說明，如有發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似罹患M痘症狀，請佩戴口罩及穿著長袖衣褲盡速就醫，並主動告知醫師高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。

衛生局說明，接種疫苗為目前預防M痘最有效的方式，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。台中市共計55家醫療院所提供公費M痘疫苗供民眾接種，凡近1年內曾有高風險性行為者、過去曾罹患性病者、性接觸對象有上述任一情形者請盡速完成疫苗接種，民眾可於「台中市政府疫苗預約系統」預約，或上衛生局網站查詢。