中火二期新建燃氣機組通過環評 居民和環保團體今上法院告環境部

環境部去年通過台中電廠二期新建燃氣機組的環境影響評估審查，預計新建4部燃氣機組，10名居民代表及環保團體認為審查過程草率、有瑕疵，且訴願被行政院駁回，今赴台北高等行政法院提行政訴訟，要求撤銷環評處分。

環境部2024年10月30日審議台中電廠第二期環評案，預計新建4部燃氣複循環機組，而既有10部機組將除役汰除4部，其餘6部轉為緊急備用，環境部認為總空汙排放量可由8354公噸降至4936公噸，減量41%，溫室氣體減量也可達33%，具實質減量效果及具體期程，而決議通過環評。

台中、彰化、南投10名民眾及3個環保團體認為，大增4部燃氣機組造成空汙、碳排均減量不足，且環境部審查過程草率、程序有瑕疵，去年5月提訴願被行政院駁回，因此在2個月期限內、今向法院提行政訴訟，要求撤銷中火二期燃氣環評通過的結論與處分。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅指出，部分居民居住地雖距離中火超過10公里，但中火製造的空汙具擴散性，彰化、南投都在空汙影響範圍，且中彰投位於「中部空品區」，環評審查時空汙量可相互「抵換」，均屬法律上利害關係人。

她說，環境部就儲槽安全設置規畫、燃煤減量規畫及空汙、溫室氣體減量等重要事項，只要求開發單位補充納入定稿，未再就補正資料召開環評會實質討論，程序明顯有瑕疵。

另外，施工及營運期間的粒狀汙染物濃度超標，對國民健康有不利影響之虞，卻未進入二階環評，也未評估溫室氣體甲烷逸漏，對環境資源、環境特性及其他國家環境有不利影響。

蔡雅瀅指出，氣候變遷因應法設定2050年「淨零排放」減量目標，並要求政府應擬定逐步降低化石燃料依賴的中長期策略，但台電就新設的燃氣機組與轉備用的燃煤機組均未設落日條款，與法律規定不符，且未說明碳捕捉、混氫燃燒技術等，資訊也有不足。