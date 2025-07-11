童綜合醫院轉角藝術區壓花展 感受花與葉的對話
國立空中大學台中指導中心藝術壓花社，即日起在童綜合醫院梧棲院區地下一樓轉角藝術區展出「花與葉的對話-藝術壓花展」，集結51幅作品聯展，希望讓民眾感受壓花與眾不同的獨特魅力。
童綜合醫院今天發布新聞稿表示，「花與葉的對話-藝術壓花展」，即日起至8月28日在梧棲院區地下一樓展出，51幅畫作，巧妙運用了花葉草木的堆疊，展現出山水、田園、動物與海底世界等各式風貌。
指導老師周宥均表示，展覽作品包羅萬象，花、葉、草木等乾燥後的型態，進一步運用創作力來拼構成美麗的作品，精緻細膩如同用畫筆勾勒一般。
童綜合醫院副院長李博仁指出，參觀展覽作品，顛覆原本的認知與想像，連海底豐富生態都能在創作者的巧手下，透過花與草的激盪，栩栩如生展現出來。
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