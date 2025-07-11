彰化淹水豬隻疑被電擊4千隻死亡 13萬隻雞也溺斃

丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，彰化地區淹水嚴重，身為養豬、養雞大縣，也傳出災情，彰化縣府農業處指出，縣內土雞和肉雞因淹水出現大量死亡，初步統計累積約527萬損失，也有養豬場毛豬疑似因漏電被電擊導致死亡，農業處提醒受災戶須通報給地方公所，若達標準申請專案補助。

彰化7月8日、9日豪雨不斷，半數鄉鎮泡在水裡，災情相當慘重，禽場淹水導致雞隻溺斃，業者指出，因數量眾多根本來不及搶救，肉雞一旦泡水失溫，沒多久就可能死亡。

縣府農業處統計，二林通報肉雞3萬2千隻、肉雞3萬1700隻，芳苑肉雞1萬隻、埔鹽肉雞5萬多隻、以及社頭2千隻土雞等共13萬1400隻雞死亡，損失初估526萬元。另在二林鎮一處養豬場疑似因淹水影響電力系統造成漏電，造成毛豬4000多頭死亡，損失約738萬。