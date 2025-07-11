彰化農損嚴重公布第二波補助項目 百香果、洋香瓜納入

丹娜絲颱風尾造成彰化豪雨，昨天雨勢趨緩，彰化農損已破二億元，經濟部公告縣內第二波農損災害補助品項，包含硬質玉米、高粱、青割玉米、西瓜、香瓜、洋香瓜、柑橘類、百香果、花卉(大小菊、非洲菊除外)、養蜂等。

彰化7月8日、9日豪雨不斷，半數鄉鎮泡在水裡，災情相當慘重，彰化雨勢昨天趨緩，但仍持續有雨，福興鄉百香果農陳啟宗說，果園全區淹水，損失慘重，抽水機從第一天淹水就抽不停，昨天終於看到地面土，但今早又下了大雨，抽水機一度故障維修，今天還持續整理。