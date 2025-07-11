豪雨農業成災 彰化縣今公告第二波現金救助品項 預告還有第三波

丹娜絲颱風豪雨重創彰化縣農作物，沿海鄉鎮西瓜田浸水，永靖、田尾兩鄉花卉植栽淋壞，原本不在農業天然災害現金救助項目，農民譁然，縣政府今公布第二波救助項目顯示已納入；農業處表示，木瓜、蓮霧等耕種和產量都少的農作物還有待爭取救助。

根據農業單位統計，彰化縣西瓜種植面積約380公頃，排名全台第六，縣政府公告丹娜絲颱風及7月8日豪大雨農天然災害現金救助品項，沒有西瓜，引起瓜農反彈，黃姓農民表示，西瓜泡水從瓜果到根藤都染病腐爛，就算搶收一些，西瓜吸入大量水分甜度下降，只能賠本賣以免變成農廢；彰化縣雖不是種西瓜第一大縣，但種植面積不少，沒理由不列救助。

田尾鄉農會總幹事吳政憲說，豪雨那天他開車出門查看災情，到處水淹花田，「我都快哭了」，很多花農已簽訂契約要採收出貨的非洲菊等花卉全毀，災後縣府公布救助品項列入非洲菊等花卉，田尾外銷主力花卉洋桔梗沒列入，農民和鄉農會極力爭取，總算獲中央同意納入救助品項。

農業處表示，今公告現金救助品項包括西瓜、洋香瓜、香瓜、柑橘類每公頃最高8萬元，唐菖蒲、草皮、玫瑰、洋桔梗、苗圃、百合、滿天星、盆花每公頃最高9.2萬，蜂箱半毀每箱360元、全毀660元，蜂群每群460元，另青割玉米等其它品項可參見縣政府官網。

農業處強調，有些農作物的傷害是遲延性發生，雨後二、三天內看不出，晴天起腐爛，農業處將要求鄉鎮市公所加速勘查，作為爭取第三波、第四波現金救助公告的品項。