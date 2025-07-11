中捷橘線可行性研究送行政院審議 中市府盼中央盡速核定

台中捷運橘線（機場捷運線）預計串聯霧峰到台中國際機場，後續橘線延伸線將直抵台中港。台中市政府2021年首次提報橘線可行性研究至交通部審議，經過4年努力，交通部目前已通過初審，今年7月4日陳報行政院續審；橘線延伸線也在6月啟動可行性研究。

捷運工程局長蘇瑞文表示，橘線是備受地方期待的黃金路線，隨著綠線2021年通車、藍線6月底開工，再加上橘線，將構成台中捷運的雙十字軸線；橘線延伸海線再與藍線交會，逐步完善大台中地區的軌道運輸，朝七線齊發的目標前進。

蘇瑞文指出，橘線全長29.23公里，規畫有15座高架車站、11座地下車站，總經費約1602億元，從台中國際機場出發，經過大雅、西屯、北屯、北區、東區、南區、大里到霧峰，不僅連結市區與機場，也帶動沿線發展，是提升城市競爭力的關鍵工程。

蘇瑞文說，市府2021年4月9日第一次提報橘線可行性研究報告書至中央審議，期間中央也多次提出意見，市府一一修改並補充資料，2024年7月2日交通部原則同意，市府10月1日依審查意見補充修正再送交通部，經多次溝通努力，交通部已審議完成，今年7月4日陳報行政院。

蘇瑞文說，市府團隊會持續與中央溝通，盼行政院盡速核定橘線可行性研究。捷工局補充，市民同樣關心的橘線延伸海線，計畫從台中國際機場再延伸到台中港，可行性研究總經費2000萬元，6月9日決標，市府會加速完成，力拚橘線主線與延伸線同時開工。