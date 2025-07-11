台中巧妙避開丹娜絲颱風驟雨？宜居建築幕後推手曝原因
丹娜絲颱風及其外圍環流挾帶強風暴雨，中南部受創嚴重。台中宜居建築幕後推手、中華民國全國建築師公會副理事長黃郁文昨指出，台中宜居建築推動十年，近年轉向生物多樣性，推動滯洪池濕地化，台中各重劃區廣設滯洪池，避開暴雨帶來的災情。
台中市建築經營協會7月大師講座，昨邀請黃郁文，以及陸府建設副總蔣海芃、蕭國邦與品牌總監康育萍，共同探討「綠色生態趨勢下的不動產創新方向」。
台中市建築經營協會理事長楊志鵬說，隨著2050年淨零碳排政策推動，產官學界不斷提出創新思維，政策面包括「智慧城鄉前瞻五期計畫：淨零建築轉型」與「內政部淨零建築減碳旗艦計畫」等皆為建築產業轉型鋪路。
楊志鵬指出，這次講座採雙主軸，上半場邀黃郁文主講「自然取向與淨零碳排：不動產業的綠色生態」，分享工業廠辦、商辦、住宅到都市更新實務經驗，並剖析如何實踐永續發展。下半場由陸府建設三名主管分享「建築的森活提案：從自然共生到永續價值的實踐」，從實務層面剖析開發端如何推動綠色生態策略。
黃郁文說，台中市推動滯洪池濕地化，不但各重劃區廣設滯洪池，建案也鼓勵設置生態池，台中市都市設計審議委員會今年初已釋出相關規範，包含新開發案若設置生態池，可以計入1/3的綠化面積。由於水對於微氣候有顯著效果，期盼在都市熱島效應下能適應極端氣候。
黃郁文指出，包括陸府建設、精銳建設等建商都在社區裡設置生態池，造就生物多樣性復甦，多樣性的生物都因此回來了，這是好現象。
蔣海芃說，陸府成立剛滿35年，致力生態建築，在台中50多個社區中，種植超過3000棵大喬木；台中推動宜居建築十年，現在面臨後端的維養，陸府自組綠海團隊協助社區與各戶後續的綠意維養，住戶對於社區有生態池，夜鷺、螢火蟲、蜻蜓都來了，相當認同。陸府平均每年與外縣市交流生態建築約60場。
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