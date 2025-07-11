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完成點交 台中會展中心年底開幕

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
丹娜斯颱風挾帶暴雨，為場館進行「極限壓力測試」，屋頂一度湧入高達1600噸雨水，預計7月15日前完成展覽棟與會議棟3處樓層、地下室等7處機房改善，交貿協進場。 圖／楊瓊瓔提供
丹娜斯颱風挾帶暴雨，為場館進行「極限壓力測試」，屋頂一度湧入高達1600噸雨水，預計7月15日前完成展覽棟與會議棟3處樓層、地下室等7處機房改善，交貿協進場。 圖／楊瓊瓔提供

台中會展中心經連日豪雨「極限壓力測試」後，市府與接手營運的外貿協會完成建築等19大項點交，貿協7月15日進場裝修，宣告邁入營運籌備階段；經發局昨指出，預計11月21日試營運、12月28日開幕首展登場。

建設局長陳大田指出，近期受颱風「丹娜斯」外圍環流影響，暴雨造成屋頂瞬間湧入高達1600噸雨水，堪稱實地「極限壓力測試」，場館展現結構與排水系統的即時應變力，預計7月15日前完成展覽棟與會議棟3處樓層、地下室等7處機房空間改善，即由貿協接手裝修。

配合點交時程，貿協已自1月起陸續派駐人員進場熟悉場館系統，包含保全、維運與行政人員等，5月初起至近日與市府團隊召開7次以上點交作業會議。

市府經發局、建設局、都發局昨與貿協聯合訪察會展中心現場，立委楊瓊瓔長期居間協調地方與中央相關事務，一行人昨會勘點交成果。經發局長張峯源表示，未來若一切順利，11月21日將取得使用執照試營運，12月28日正式開幕，舉辦首場展覽活動。

貿協指出，場館裝修將由具有豐富展覽經驗的團隊進行，優先完成展覽棟1樓，並同步強化照明、無線網路、視聽設備與會議空間，迎接年底首波展覽潮。

楊瓊瓔表示，會展中心啟用後，預期將吸引國內外專業展覽、會議與企業活動進駐，進一步帶動中部會展經濟與台中機械產業升級發展。她透露，貿協原訂投資金額3億元，後因原物料上漲與裝修需求增加，總投入金額提升至4.5億元。

台中國際會展中心為中部規模最大展場，總占地9.8公頃、樓地板面積13萬平方公尺，可容納1600個攤位、5000個會議席次，整體規劃融合綠建築理念與彈性空間設計，未來可容納逾萬人。

張峯源補充，截至目前，2026年度場地已接獲41場展覽申請，含9場專業展、32場消費展，另有20件活動預登記，幾乎每日平均接到兩件申請案，展現市場高度期待。

楊瓊瓔 會展產業 台中市

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