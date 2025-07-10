立委考察 貿協宣布台中國際會展中心11月底展覽棟啟用

台中國際會展中心啟用期程備受各界關注，台中市政府經發局10日表示，今年自5月端午節連假以來，歷經數次暴雨及颱風壓力測試，市長盧秀燕高度關切，指示市府團隊全力協助後續營運單位外貿協會，全面進行各項優化及營運所需測試，終在7月初順利完成建築景觀及機電系統點交。

立法院經濟委員會委員楊瓊瓔今天特別前往台中國際會展中心現勘關切，市府由經發局長張峯源、建設局長陳大田、都發局長李正偉及營運單位貿協秘書長王熙蒙等人陪同現勘說明，貿協正式宣布7月點交進場、11月底展覽棟1樓正式啟用，回應各界關心。

台中國際會展中心是中台灣最大國際級展館，自去年完工、今年1月取得使用執照以來，啟用期程備受各界關注。市府團隊每周開會追蹤檢討點交進度，力求呈現最高規格的會展場館空間，終在7月初順利完成建築景觀及機電系統點交。

王熙蒙表示，各界關心的裝修進度，在市府團隊全力協助下已有明確進展，由於展館量體龐大、系統複雜難度高，貿協幾經努力，已覓得在業界頗具實績的裝修廠商，7月初開始進駐會展中心進行前置作業。

目前，相關備料作業已完妥，將投入4.5億元進行裝修，進行會展設施升級，包含視聽系統、場務管理優化等，並增設便利商店、餐飲空間等附屬設施，以提升整體服務品質與使用者體驗。

王熙蒙說，整體裝修時程預計7月15日點交完成後開工，預定11月21日展覽棟1樓可先行取得竣工許可，以因應壓力測試展覽及12月正式開幕時程需求。

經發局說明，台中國際會展中心為中部地區最大的國際級展覽及會議場館，除舉辦專業展覽與國內外會議外，亦可舉辦大型活動與企業尾牙，預計年底正式開幕營運，目前已接獲展覽約40檔、會議約20檔洽排預約，商機可期。