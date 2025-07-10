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彰化素人畫家用粉彩畫出油畫效果 4年9次個展分享繽麗世界

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣素人畫家林周昉擅長用進口粉彩作畫，畫出油畫的感覺。記者簡慧珍／攝影
彰化縣素人畫家林周昉擅長用進口粉彩作畫，畫出油畫的感覺。記者簡慧珍／攝影

彰化縣素人畫家林周昉國中時曾為爸爸捉刀畫美勞作業，曾未被爸爸的老師「抓包」，讓他建立繪畫自信又埋下作畫興趣，退休後找到使用進口水性色鉛筆、粉蠟筆作畫，畫出顏料層層堆疊的效果，畫風獨樹一格，受邀到各地展覽。

林周昉從彰化少年輔育院（勵志中學的前身）退休13年，左手寫詩，右手繪畫，目前至8月13日在田尾鄉綠海咖啡館，舉辦「色界．繽麗燦彩的藝境」第九次個展，展出41幅作品及十多首現代詩。

「繪畫三分天分，七分情分。」林周昉今表示，繪畫是直觀，他沒拜師學藝，憑藉平日觀察人、事、物畫出半寫意、非具象的作品，每幅作品都可構成故事，近4年舉辦9次個展，希望觀賞者觀畫時感受畫境美好並湧現屬於自己的故事。

林周昉說，兒少時喜歡塗鴉，國中為了升學念書無法專注作畫，他的父親到師專進修，美勞作業由他代筆，可以開心畫畫不被要求趕快去讀書，有趣的是父親從未被師專發現繪畫作業由別人捉刀，這給他很大信心，退休後就找回興趣。

他不吝公開繪畫技巧，先用水性白色色鉛筆在畫圖紙打底後暈開，稍後塗別種色彩讓圖畫給人視覺柔和感，上完底色，色鉛筆勾勒主結構，最後用油性粉彩塗滿，不同顏色可重複塗，用手指推開，產生類似油畫的堆疊效果但沒油畫特殊氣味，完成的作品可保存數年，若噴透明漆的保存時間更久。

林周昉追求自由自在、繽紛亮麗的繪畫觀感，不認同學院派講究作畫法則，反對一板一眼打底稿和上色；他說，作畫是放鬆身心的活動，從事自己感興趣的活動不必如此拘束，自在揮動彩筆才能畫出恣意人生，給自己和觀眾都感到快樂的心境。

爸爸 咖啡館

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