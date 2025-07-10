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台中西屯福德祠跨宗教送暖 捐贈甘霖基金會交通車

中央社／ 台中10日電

台中西屯區何成福德慈善事業基金會今天代表福德祠，捐贈1輛交通車給甘霖基金會，到場見證的國民黨立委廖偉翔與市議員黃馨慧說，就算宗教不同，也能一起共善、一起付出。

何成福德慈善基金會董事長何坤榮在捐贈儀式中表示，基金會成立以來相當重視老人福利與孩童教育，也時常提供獎學金或捐助善款給需要的弱勢族群；已連續第15年捐贈車輛，包含消防裝備車、復康巴士等，平日都會留意社會公益需求，會持續將捐款用在公益最需要的地方。

廖偉翔、黃馨慧表示，何成福德慈善事業基金會長期秉持「取之社會用於社會」理念，至今已捐出新台幣逾2000萬元；基金會將香油錢做大事，但更能做善事、好事，加上甘霖基金會照顧長輩需求，就算宗教不同，大家也能一起「共善」、一起付出。

出席儀式的台中市衛生局長曾梓展表示，這次是民間單位之間互相捐贈，但市府也相當重視長照問題，市府目前長照交通車有199輛，今年度長照預算也大幅增編，有需要民眾或單位都可向衛生局申請使用，會大力協助長者交通接送，同時他也感謝何成福德慈善基金會的慷慨捐贈，讓長照量能得以擴增、更多長輩可受惠。

甘霖社會福利慈善事業基金會執行長林錦雪說，甘霖基金會是為紀念美籍牧師高甘霖而成立，今天的捐贈真的是「天降甘霖」，剛好有平日接送車輛不堪使用，今天就獲贈1輛全新日間照顧交通車，未來只要長輩有需要送餐或接送服務，甘霖基金會將持續提供幫助。

長輩 長照 衛生局

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