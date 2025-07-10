快訊

預防性羈押！土城父涉違反保護令「安全帽當街痛毆兒」 新北院火速裁押

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

聽新聞
0:00 / 0:00

梨山森活節 電商平台與全台實體通路同步行銷梨山水蜜桃

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平區公所主辦的「2025梨山森活節—水蜜桃的故鄉在梨山」，今天在台中市府舉辦記者會說明。圖／台中市府提供
台中市和平區公所主辦的「2025梨山森活節—水蜜桃的故鄉在梨山」，今天在台中市府舉辦記者會說明。圖／台中市府提供

台中市和平區公所主辦的「2025梨山森活節—水蜜桃的故鄉在梨山」，今年結合在地農業、觀光旅宿、10家餐飲業者、公益團體、電商平台與全台實體通路推出系列活動，打造「產業上路、通路齊發」的全新行銷模式，讓梨山好品質水蜜桃擴散全台。

梨山水蜜桃栽培面積約256公頃，全台最大產區，主要種植上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等優良品種；水蜜桃甜度達17度以上，肉質緻密、果汁豐沛、香氣馥郁，產期自6月下旬至8月中旬，現正值最佳品嚐時節。

台中市政府副秘書長張大春今天率隊在中市府出席活動記者會，和平區長吳萬福表示，今年因4、5月授粉順利，水蜜桃產量較去年增加1.5倍，品質也同步提升。7月中旬起，從環山、松茂、梨山到新佳陽陸續採收。

和平區公所擴大銷售通路，以「水蜜桃的故鄉在梨山」作為市場品牌定位，線上攜手friDay購物、中華郵政i郵購，7月10日起全面上架，開放預購；線下與楓康超市合作，7月15日起全台51家門市陸續上架，同步開放各門市團購。

台中市和平區公所主辦的「2025梨山森活節—水蜜桃的故鄉在梨山」，今天在台中市府舉辦記者會說明。圖／台中市府提供
台中市和平區公所主辦的「2025梨山森活節—水蜜桃的故鄉在梨山」，今天在台中市府舉辦記者會說明。圖／台中市府提供
台中市和平區公所主辦的「2025梨山森活節—水蜜桃的故鄉在梨山」，今天在台中市府舉辦記者會說明。圖／台中市府提供
台中市和平區公所主辦的「2025梨山森活節—水蜜桃的故鄉在梨山」，今天在台中市府舉辦記者會說明。圖／台中市府提供

水蜜桃 梨山 台中市

延伸閱讀

中橫便道增開晚上6點通行班次 便利大梨山民眾農產輸運

丹娜絲颱風攪亂拉拉山 果農急搶收三分之一水蜜桃產量

比樂天女孩還甜！拉拉山水蜜桃首度與樂天棒球場合作送球迷免費吃

好市多黃金水蜜桃上架 為啥放一周還是沒變軟？內行：挑錯了！

相關新聞

梨山森活節 電商平台與全台實體通路同步行銷梨山水蜜桃

台中市和平區公所主辦的「2025梨山森活節—水蜜桃的故鄉在梨山」，今年結合在地農業、觀光旅宿、10家餐飲業者、公益團體、...

丹娜絲無限壓力測試 台中會展中心頂1600公噸雨水通過點交

連日大雨為台中會展中心壓力測試，通過建設局、經發局與將接手營運的外貿協會三方確認，7月8日完成建築景觀與機電系統共19大...

中橫便道增開晚上6點通行班次 便利大梨山民眾農產輸運

公路局今天表示，為利大梨山地區民眾農業輸運便利通行，本月15日至9月15日止，中橫便道將增加每日晚上6時通行班次，僅限大...

影／台中大里仁美公園出現大坑 附近住戶擔心房舍也會陷落

台中市大里的仁美公園最近出現大坑，位置就在民眾住家的後面，且公園裡也有疑似地層下陷的問題，附近住戶擔心是否房舍有一天也會...

鹿港淹水一再發生埃批 公所估老舊抽水站升級需數億

丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，隨著極端氣候不穩定，鹿港居民近年每年都要經歷颱風過境、暴雨後一淹再淹的困境，鹿港...

影／台中大里運動公園停車場為何積水？ 停管處：得先把水抽完

颱風過後，台中市大里運動公園的地下二樓停車場昨天傍晚起卻突然積水，積水一度達半個輪胎，交通局停車管理處從昨晚到今天上午仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。