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梨山森活節 電商平台與全台實體通路同步行銷梨山水蜜桃
台中市和平區公所主辦的「2025梨山森活節—水蜜桃的故鄉在梨山」，今年結合在地農業、觀光旅宿、10家餐飲業者、公益團體、電商平台與全台實體通路推出系列活動，打造「產業上路、通路齊發」的全新行銷模式，讓梨山好品質水蜜桃擴散全台。
梨山水蜜桃栽培面積約256公頃，全台最大產區，主要種植上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等優良品種；水蜜桃甜度達17度以上，肉質緻密、果汁豐沛、香氣馥郁，產期自6月下旬至8月中旬，現正值最佳品嚐時節。
台中市政府副秘書長張大春今天率隊在中市府出席活動記者會，和平區長吳萬福表示，今年因4、5月授粉順利，水蜜桃產量較去年增加1.5倍，品質也同步提升。7月中旬起，從環山、松茂、梨山到新佳陽陸續採收。
和平區公所擴大銷售通路，以「水蜜桃的故鄉在梨山」作為市場品牌定位，線上攜手friDay購物、中華郵政i郵購，7月10日起全面上架，開放預購；線下與楓康超市合作，7月15日起全台51家門市陸續上架，同步開放各門市團購。
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