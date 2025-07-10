台中國際會展中心開箱 7/15起裝修拚11月下旬試營運

台中國際會展中心已完成建築景觀與機電系統等19項點交，國民黨立委楊瓊瓔今天會勘後表示，點交給外貿協會進場裝修，力拚11月下旬試營運、12月底開幕啟用。

楊瓊瓔中午邀集相關單位「開箱」台中國際會展中心，包括台中市政府經發局長張峯源、建設局長陳大田、都發局長李正偉與中華民國對外貿易發展協會秘書長王熙蒙皆到場說明進度。

會中由各單位確認7月8日已完成建築景觀與機電系統共19大項目的點交，並簽署正式文件，象徵場館正式進入裝修與營運籌備階段。

建設局說明最新進度指出，近期颱風丹娜絲挾帶暴雨，為場館進行「極限壓力測試」，屋頂一度湧入高達1600噸雨水，得以及時進行雨水回收管線優化作業，預計在7月15日前完成展覽館與會議館3處樓層、地下室7處機房空間的改善。

配合點交時程，外貿協會表示，已自1月起陸續派駐人員進場熟悉場館系統，包含保全、維運與行政人員等，5月初起至今，與市府團隊召開多次點交作業會議；為配合年底開幕需求，預定自7月15日起展開全面裝修作業。

貿協指出，裝修由具豐富展館經驗的廠商負責，將同步強化照明、視聽、無線網路、商業空間及會議配備，並以展覽館1樓為優先，預計11月21日取得使用執照，接著進行為期1個月試營運，12月28日舉行開幕首展。

楊瓊瓔認為，貿協原訂投資金額為新台幣3億元，後因原物料上漲與裝修需求增加，總投入金額提升至4.5億元；會展中心營運後，將吸引海內外企業、專業展覽或會議舉行，也將帶動周邊住宿、交通、商圈發展，並讓台中機械產業升級，帶動會展經濟發展。