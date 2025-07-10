丹娜絲無限壓力測試 台中會展中心頂1600公噸雨水通過點交

連日大雨為台中會展中心壓力測試，通過建設局、經發局與將接手營運的外貿協會三方確認，7月8日完成建築景觀與機電系統共19大項目點交，市府將改善7處機房後，本月15日進場裝修，象徵進入營運籌備階段；經發局長張峯源表示，如順利11月21日展開試營運，通過壓力測試後，預定12月28日開幕首展登場。

立委楊瓊瓔居間協調多時，昨與相關單位訪察台中國際會展中心，台中市府建設局、經發局、都發局團隊及貿協高層到場，見證這座中部最大會展地標即將點交給貿協進場，力拚11月下旬試營運、12月底開幕啟用。

中市府經發局長張峯源、建設局長陳大田、都發局長李正偉與貿協秘書長王熙蒙說明進度，三方確認7月8日已完成建築景觀與機電系統共19大項目點交，並簽署正式文件，正式進入營運籌備階段。

會展中心原本因漏水等狀況，致點交作業延遲。但今日開箱過程，陳大田說，近期丹娜斯颱風挾帶暴雨，為場館進行「極限壓力測試」，屋頂一度湧入高達1600噸雨水，即時進行雨水回收管線優化作業，建設局預計7月15日前完成展覽棟與會議棟3處樓層、地下室等7處機房改善。

貿協指出，裝修由具豐富展館經驗的廠商負責，將同步強化照明、視聽、無線網路、商業空間及會議配備，並以展覽棟1樓為優先，預計11月21日取得使用執照，接著試營運一個月，12月28日開幕首展登場。

楊瓊瓔表示，會展中心營運後，將吸引海內外企業、專業展覽或會議舉行，也將帶動周邊住宿、交通、商圈發展，進一步啟動台中機械產業升級，帶動會展經濟蓬勃發展。

台中國際會展中心由展覽館與會議中心組成，占地廣達9.8公頃，樓地板面積13萬平方公尺，可容納1600個展覽攤位、5000個會議席次，建築融合自然採光與綠建築理念，為中部最大規模的會展展場。東側會館總經費88億元，西側由中央補助委託市府興建，總經費約60億元；貿協原訂投資金額為新臺幣3億元，後因原物料上漲與裝修需求增加，總投入金額提升至4.5億元。