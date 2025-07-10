鹿港淹水一再發生埃批 公所估老舊抽水站升級需數億

丹娜絲颱風「颱風尾」橫掃，鹿港淹水嚴重，隨著極端氣候不穩定，鹿港居民近年每年都要經歷颱風過境、暴雨後一淹再淹的困境，鹿港鎮公所指出，現有的抽水站確實已老舊，效能及抽水量已不符現況需求，希望爭取更新和爭取抽水站，在鎮內也需增設蓄水池吸納暴雨帶來的雨量。

連續暴雨鹿港多處淹水，鹿港天后宮廟埕變成池塘，抽水機不間斷抽水仍無法讓水位退去，鹿港天后宮主委張偉東指出，「明明就是人禍、硬是歸咎天災」，他質疑鹿港淹水是首例嗎？排水系統如果做得好這十幾年來會不斷重覆發生嗎？他說，連基本的排水設施都做不好，還遑論其他政策。

針對鹿港天后宮商圈一帶，清潔隊人員也發現，因周遭攤商多，巡視常看到花盆、桶子、雜物等放在水溝蓋上，造成大雨一來水量無法順利流通，也易造成淹水。

鹿港鎮公所說，針對鹿港天后宮周遭，縣府和公所已一起向中央申請丙幹線排水系統，從鹿港天后宮後側延伸，鹿草路、復興路也納進範圍，逐步增長和布設雨水下水道，後續完成將有助水量的吸納。

鹿港鎮公所主秘洪誌誠說，鹿港鎮排水分為舊鹿港溪水系和南分圳水系，兩處都有抽水站，中正路以西市區雖不大，但因地勢低窪，排水需求大，此處為舊鹿港溪水系，當外頭滿水外，就需用抽水站將水抽出去，中正路以東新市區走南分圳水系，水排到顏厝排水後從出海口出去，但此處沒有抽水站，以重力排水，一旦遇到滿潮水流出去速度緩滿，兩處水系負荷水量都大。

2019年鹿港也做過水情報告調查，想在鎮內多增設蓄水池，像是「廣停一」若有蓄水池可排解民俗文物館周邊淹水；目前縣府在洛津國小設置滯洪池將完工，預計大雨來時可先吸納水量，再用抽水機抽，洪誌誠表示，主要還是要舊鹿港溪有空間，否則排水效果會受限。