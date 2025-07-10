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影／台中大里運動公園停車場為何積水？ 停管處：得先把水抽完
颱風過後，台中市大里運動公園的地下二樓停車場昨天傍晚起卻突然積水，積水一度達半個輪胎，交通局停車管理處從昨晚到今天上午仍持續抽水，要先把水抽完再找出積水的原因才能針對問題予以改善。
市議員江和樹昨晚到今晨都前往查看，他發現地下二樓的一處排水溝竟會冒水，而且冒個不停，可能是導致積水的原因，但何以水溝不排水反而還冒水，希望停管處盡快查明原因並改善。
停管處上午增派抽水機抽水，停管處人員說，昨天瞬間強降雨不斷，造成大里區大里運動公園地下二樓停車場對外排水孔不正常進水，業者即時啟動抽水排水，仍有部分地勢較低地區發生積水狀況，已再增加抽水機持續抽水，積水面積已持續減少。有關事發原因，將邀集相關單位盡速釐清。
停管處說，該停車場委外經營廠商在事件發生時已聯絡車主移車降低車損情況，後續仍將持續清查是否有車輛損害。民眾若有車損情形，可直接向停車場的管理室或台中市停管處反映，會在第一時間協助處理後續理賠事宜。停車場都有投保公共意外責任險，會依照保險內容進行理賠。若有超出保險範圍的部分，也會請廠商與車主協調，保障民眾權益。
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