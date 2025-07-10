影／台中大里運動公園停車場為何積水？ 停管處：得先把水抽完

颱風過後，台中市大里運動公園的地下二樓停車場昨天傍晚起卻突然積水，積水一度達半個輪胎，交通局停車管理處從昨晚到今天上午仍持續抽水，要先把水抽完再找出積水的原因才能針對問題予以改善。

市議員江和樹昨晚到今晨都前往查看，他發現地下二樓的一處排水溝竟會冒水，而且冒個不停，可能是導致積水的原因，但何以水溝不排水反而還冒水，希望停管處盡快查明原因並改善。

停管處上午增派抽水機抽水，停管處人員說，昨天瞬間強降雨不斷，造成大里區大里運動公園地下二樓停車場對外排水孔不正常進水，業者即時啟動抽水排水，仍有部分地勢較低地區發生積水狀況，已再增加抽水機持續抽水，積水面積已持續減少。有關事發原因，將邀集相關單位盡速釐清。