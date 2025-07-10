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中市府簽公部門永續發展倡議書 正視極端氣候推淨零

中央社／ 台中10日電

響應全球永續發展與淨零排放目標，台中市政府今天表示，已與財團法人台灣永續能源研究基金會簽署「公部門永續發展倡議書」，正視極端氣候挑戰，積極推動永續淨零。

市府在新聞稿說明，市長盧秀燕昨天與財團法人台灣永續能源研究基金會董事長簡又新簽署「公部門永續發展倡議書」，承諾台中市持續強化永續發展團隊、擴大社會影響及推動環境永續，公私協力合作攜手打造幸福宜居的永續城市。

盧秀燕表示，台中市積極推動永續淨零，簽署多項倡議、定期發布自願檢視報告，並簽署「公部門永續發展倡議書」，展現因應極端氣候的決心，與各城市合作共創永續未來。

盧秀燕說，市府進一步與台灣永續能源研究基金會簽署「公部門永續發展倡議書」，再次彰顯持續深化淨零工作的意志，並攜手中台灣區域治理平台的城市一同推動，強調不僅台中要好，全台灣、全世界都要共同前進，實現真正永續未來。

簡又新指出，永續發展的成功必須從下而上推動，地方首長的決心是關鍵起點，全球高度關注氣候變遷，台灣也正積極推動淨零轉型，而真正落實這些政策的正是地方政府；台中市表現卓越，是全國典範，期待藉由台中引領，帶動更多城市持續前行。

台中市政府永續低碳辦公室說明，在環境永續面向，市府制定「台中市永續淨零自治條例」，推動淨零入法，強化氣候法制基礎，並設定淨零排放路徑，以2030年減量30%、2040年減量65%，在2050年達成淨零排放為目標，逐步邁向淨零轉型之路。

台中市 永續 淨零

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