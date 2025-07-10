台中里里有YouBike站 完成近85％

台中市長盧秀燕2023年7月立下目標，希望台中每里都有YouBike站點。但議員指出，YouBike設點可補足原縣區大眾運輸接駁的空白，卻多集中在市區，要求市府加緊腳步，不要跳票。交通局表示，里里有YouBike站點目標已完成近85%，將持續設置。

民進黨市議員周永鴻說，台中很多里還是看不到YouBike站，神岡區16個里中，三角里等5個里仍未有YouBike站點，潭子區16個里也有5個里尚未設站，大雅區15個里則有3個里尚未設站，潭雅神47個里更有13個里未設站，占比近3成，距離「里里有YouBike」目標還需努力。

周永鴻說，原縣區公車路網不夠綿密，YouBike站點不僅能補足交通缺口，也能作為串聯社區、提升移動便利的關鍵節點，但原縣區容易遇到適合設站的地點，人行空間不足或是道路沒有緩衝帶，建議可放寬條件，在區里活動中心等未全天開放的地點設置站點。

民進黨市議員施志昌說，甲安埔是國內重要的自行車產業聚落，也擁有全市最長的自行車道網絡，具觀光發展潛力。目前甲安埔已設有85站，但大安南庄、南埔里及外埔三坎里，至今仍未設站，對當地居民與遊客不便。另甲安埔自行車道沿線未形成完整的觀光產業聚落，缺乏便捷自行車租借與周邊服務設施，影響遊憩體驗與人潮導入。

交通局表示，目前台中市已設有1605站，里里有YouBike站點目標已完成近85%，市府將持續尋找，並蒐集相關地方建議設置地點辦理會勘，努力達成里里有YouBike的目標。

至於放寬設置條件，交通局表示，將考量現地騎乘環境、可使用土地及騎乘起訖需求，納入整體設站規畫。