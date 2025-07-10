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六都施政大體檢／【觀察站】產業低薪問題 已超出補助範圍

聯合報／ 本報記者陳秋雲

台中市長盧秀燕喊出打造「青年友善城市」，推出就業補助、創業扶植、青年參與等多項政見。台中政策不缺、經費也不缺，但產業未能升級，青年仍陷低薪、甚至部分失業率升高，問題關鍵已超出補助範圍。

盧秀燕成立全國最大「青年事務諮詢委員會」，由100名青年組成，並推動「青年入府」、「金安薪方案」、創業貸款補貼等。且青諮會提案執行率逾8成，成果數據亮眼。

青年政策對照青年體感，實際上，2024年15到24歲失業率升至11.4%，原居六都最低，如今退至第5；大專畢業生全時工作月薪僅3.86萬元，六都倒數第二，與全國平均相差明顯。整體來看，2022到2025年台中平均薪資連年墊底，且與苗栗、雲林等非六都縣市的差距不斷縮小。

這些現象背後是產業結構的老問題，台中產業仍以傳統製造與服務業為主，高薪科技業占比仍偏低。許多青年排斥傳產工作條件，投身低薪服務業、兼職或斜槓，難有升遷與穩定收入，造成低薪現象。

市府雖強調創業與補助，但無法改變青年勞動市場長期低薪的現實。一位青年創業者直言：「我們要的是能成長的產業，不是一筆補助金。」而青諮會提案缺乏預算結構與產業轉型討論，只有參與但無法改變困境。

盧秀燕任內的青年政策，行政面「有作為」，選舉支票也大致兌現，但產業升級若不推動，補貼政策終究只是短效安撫。2026選戰在即，青年政策勢必再次成為「票倉語言」，但這一次，選民應該問得更深層次，青年要的不只是參與感，也要能留下來安居樂業的城市。

創業 服務業 盧秀燕 薪資 青年

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