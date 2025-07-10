六都施政大體檢／【青年就業篇】青年反映：盼窗口整合、職涯有配套

台中市府雖有就業補助、職訓資源，但多位受訪者指出，缺乏整合式窗口與長期職涯培育配套，對返鄉青年而言，「不是沒補助，而是不知道去哪找、補完沒有後續」。青年看市府政策，與需求仍有落差。

莊先生曾在桃園科技封裝業擔任工程師，年薪逾百萬，生活穩定。為照顧重病父親，今年初他返回清水老家，但3個月來求職無果，坦言找不到青年就業與創業的整合服務窗口。

莊先生說，台中是全台第二大都市，卻缺乏像桃園「青年事務局」的專責機構，他曾試圖走創業之路，考慮投入餐飲業，但高昂的創業成本讓他卻步，「開個攤位就要數十萬，開店更破百萬」，而市府對青年創業的貸款、技職培訓資訊零星分散，難以主動取得。

32歲林先生多次參加市府辦的就業博覽會，求職落空次數遠高於預期。他指出，就業市場與政府數據存在落差，「很多失業者沒有登記、也沒有找工作，是失業黑數，沒被算進官方統計。」

林先生觀察，現場企業偏好特定學歷與年齡層，他也質疑政府的補助政策流於短期救急，「補助金領完就走人」，有些人根本不是想找長期工作，而是跑點換錢。

27歲小凱主修傳播，畢業3年換過5分短期工作，即使參與政府職訓學影音剪輯與基礎程式設計，仍因缺乏實戰經驗找不到工作。他說，政府推數位轉型政策，卻忽略非理工背景青年的處境，「我不是不努力，是看不到努力的可能」，青年需要政府提供能成長的職涯選項。