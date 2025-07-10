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六都施政大體檢／【青年就業篇】台中青年政策兌現 與實質改善有落差

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中報導

「青年議題」成為城市治理顯學，中市率先以「青年事務諮詢委員會」為核心推動青年政策，強調「打造全台最年輕的都市」，透過就業補助、創業利息補貼與地方創生留住青年。然而，近3年失業率與薪資數據顯示，政策「兌現」與實質「改善」仍有落差。

台中人口突破286萬，其中15至29歲青年就逼近50萬人，青年勞動力人口約28.7萬，占全市勞動力19.18%。

為鼓勵青年穩定就業，市府推出「青年就業金安薪方案」，設籍台中29歲以下青年，經市府就業服務站推介就職，可分階段領取獎勵金，弱勢者還可加碼，最高達3.8萬元。

創業方面，市府編列500萬預算補助2年期的創業貸款利息，貸款單筆最高300萬元，每年4、5月即用罄，另配合中央「地方創生青年回鄉行動計畫」。

但主計總處資料，台中去年底15至24歲青年失業率從前一年的9.6%升至11.4%，在6都從最低跌至第5；25至29歲則從5.8%微升至5.9%，與台南並列第2高。勞工局長林淑媛坦言，失業率上升與「摩擦性失業」有關，畢業青年對未來方向不確定，產生暫時失業所致。

青年薪資部分，前年台中全體受雇者年薪63.6萬元，6都墊底，甚至低於雲林、苗栗等非直轄縣市。同年大專畢業青年全職工作平均月薪僅3萬8604 元，6都倒數第二，反映出台中產業結構對高薪工作的支撐力仍有限，因此產生不少北漂青年。

台中產業目前服務業占59%、工業占38%，以傳統製造業與批發零售業、餐飲為主。相較台北、新竹、高雄積極發展半導體與智慧製造，台中轉型速度略緩慢。

檢視選舉政見，市府成立青諮會、推安薪方案、辦創業貸款與創生提案，盧秀燕青年政策多已兌現。但市議員陳雅惠說，安薪方案屬補貼式救急，無法解決青年找不到理想工作的根本困境，「市府政策對準的是短期職缺，忽略了就業市場與產業轉型間的落差」，難以真正幫助青年立足未來。

市議員黃守達也表示，若產業結構仍停在低附加價值階段，即使有補助，也只是一時之計。他強調：「產業升級才是根本，否則青年將陷入換工作、無晉升的惡性循環。」

創業 勞動力 半導體 服務業 盧秀燕 職缺 薪資 陳雅惠

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