快訊

杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜

中小學教師荒…這年再遇退休潮 教育部對策曝光

獨／封殺月月做帳！金管會定調：壽險準備金限一次入帳 財報需揭露

彰化溪湖長照衛福大樓斥資2億4千萬 今天動工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府在溪湖鎮中央公園將斥資2億4千萬元興建溪湖鎮長照衛福大樓，今天動土典禮，預計2027年5月完工。示意圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府在溪湖鎮中央公園將斥資2億4千萬元興建溪湖鎮長照衛福大樓，今天動土典禮，預計2027年5月完工。示意圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府在溪湖鎮中央公園將斥資2億4千萬元興建溪湖鎮長照衛福大樓，今天動土典禮，縣長王惠美表示，衛福大樓將提供從嬰幼兒到長者的0到100歲的全齡照顧服務，預計2027年5月完工。

今天由王惠美主持動土典禮，衛福部長照司副司長吳希文、立委謝衣鳯、溪湖鎮長何炳樺與各級民代與會，王惠美說，溪湖鎮長照衛福大樓由衛福部補助1億1280多萬元，縣府在議會支持下編列1億2716多萬元經費興建，盼提供溪湖鄉親更優質的全方位照顧服務，建構友善育兒及在地安老環境。

溪湖鎮長照衛福大樓為地上4層、總面積約1080坪，1樓為公設民營托嬰中心、身心障礙社區日間照顧服務據點；2樓為親子館、溪湖區社會福利服務中心；3樓為失智據點、社區活動中心、4樓為日照中心。其中托嬰中心能收托60名未滿2歲的孩子，親子館也提供6歲以下孩子親子共遊育樂空間。

王惠美表示，目前彰化縣65歲以上長輩佔總人口19.9%，而溪湖鎮老年人口已達18.1%，因應人口快速老化，為了讓長輩們能在熟悉的環境中安享晚年、在地安老，縣府團隊積極布建52處長照據點，已完工41案，規劃設計中8案，施工中3案。

王惠美說，縣府更首創全國「老幼共融」的長照衛福大樓模式共18案，其中西南角鄉鎮如二林、芳苑、竹塘、大城的衛福大樓已陸續啟用，北斗鎮和員林市的衛福大樓已在準備啟用，這些建設不但可減輕家庭的照顧負擔，也讓年輕人能安心打拚，無後顧之憂。

衛福部長照司副司長吳希文表示，彰化縣府團隊爭取中央前瞻預算超過18億元，積極布建長照或幼兒福利設施，中央「一個國中學區、一個日照中心」的目標，彰化縣達成率已到98%，溪湖鎮長照衛福大樓的日照中心就有提供120床給失智長者安置。長照2.0推動了9年，明年即將啟動長照3.0計畫，中央跟地方共同攜手合作，持續布建各類型的長照資源，讓長者都能在地安老。

彰化縣政府在溪湖鎮中央公園將斥資2億4千萬元興建溪湖鎮長照衛福大樓，今天舉行動土典禮。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府在溪湖鎮中央公園將斥資2億4千萬元興建溪湖鎮長照衛福大樓，今天舉行動土典禮。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府在溪湖鎮中央公園將斥資2億4千萬元興建溪湖鎮長照衛福大樓，今天由縣長王惠人（右四)主持動土典禮。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府在溪湖鎮中央公園將斥資2億4千萬元興建溪湖鎮長照衛福大樓，今天由縣長王惠人（右四)主持動土典禮。圖／彰化縣政府提供

溪湖鎮 長照

延伸閱讀

豪雨災損 彰化公布淹水補助最高1萬、稅負減免辦法

淹水50公分以上才補助…受災戶嫌苛 彰化縣府：全國統一標準

王惠美視察彰化農損 期盼中央從寬補助

彰化大雨逢大潮各地淹水 縣長王惠美視察調派抽水機

相關新聞

彰化溪湖長照衛福大樓斥資2億4千萬 今天動工

彰化縣政府在溪湖鎮中央公園將斥資2億4千萬元興建溪湖鎮長照衛福大樓，今天動土典禮，縣長王惠美表示，衛福大樓將提供從嬰幼兒...

她出任台中太平產業園區廠協會理事長 盧秀燕前來讚聲

台中市太平產業園區廠商協進會今舉辦第一屆理事長暨理監事就職典禮，市長盧秀燕特別親自出席，為當選理事長的三鋒機器工業公司董...

南投國姓將市地重劃 中興路旁公兒用地成開發區

南投國姓中興路旁約0.28公頃公設保留地，為鄰里公園兼兒童遊樂場用地，但迄今未徵收闢建，縣府擬將重新畫設為整體開發區，2...

台中「里里有YouBike」挨批速度慢 交通局：已完成近85%

台中市長盧秀燕2023年7月在市政會議立下目標，希望未來台中每一里都有YouBike站點。議員指出，YouBike設點可...

淹水50公分以上才補助…受災戶嫌苛 彰化縣府：全國統一標準

彰化縣昨天因豪雨幾乎泡在水裡，縣府今天表示，依彰化縣災害救助金核發標準，民眾居處所淹水50至100公分，每戶發給5千元補...

從浮排到船艙全變身！日月潭電動船打造沉浸式低碳旅程

為推動低碳觀光並強化日月潭遊湖體驗，日月潭國家風景區管理處今天正式啟用水社碼頭四號浮排作為電動船專用浮排，並整合多家業者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。