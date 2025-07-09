彰化溪湖長照衛福大樓斥資2億4千萬 今天動工
彰化縣政府在溪湖鎮中央公園將斥資2億4千萬元興建溪湖鎮長照衛福大樓，今天動土典禮，縣長王惠美表示，衛福大樓將提供從嬰幼兒到長者的0到100歲的全齡照顧服務，預計2027年5月完工。
今天由王惠美主持動土典禮，衛福部長照司副司長吳希文、立委謝衣鳯、溪湖鎮長何炳樺與各級民代與會，王惠美說，溪湖鎮長照衛福大樓由衛福部補助1億1280多萬元，縣府在議會支持下編列1億2716多萬元經費興建，盼提供溪湖鄉親更優質的全方位照顧服務，建構友善育兒及在地安老環境。
溪湖鎮長照衛福大樓為地上4層、總面積約1080坪，1樓為公設民營托嬰中心、身心障礙社區日間照顧服務據點；2樓為親子館、溪湖區社會福利服務中心；3樓為失智據點、社區活動中心、4樓為日照中心。其中托嬰中心能收托60名未滿2歲的孩子，親子館也提供6歲以下孩子親子共遊育樂空間。
王惠美表示，目前彰化縣65歲以上長輩佔總人口19.9%，而溪湖鎮老年人口已達18.1%，因應人口快速老化，為了讓長輩們能在熟悉的環境中安享晚年、在地安老，縣府團隊積極布建52處長照據點，已完工41案，規劃設計中8案，施工中3案。
王惠美說，縣府更首創全國「老幼共融」的長照衛福大樓模式共18案，其中西南角鄉鎮如二林、芳苑、竹塘、大城的衛福大樓已陸續啟用，北斗鎮和員林市的衛福大樓已在準備啟用，這些建設不但可減輕家庭的照顧負擔，也讓年輕人能安心打拚，無後顧之憂。
衛福部長照司副司長吳希文表示，彰化縣府團隊爭取中央前瞻預算超過18億元，積極布建長照或幼兒福利設施，中央「一個國中學區、一個日照中心」的目標，彰化縣達成率已到98%，溪湖鎮長照衛福大樓的日照中心就有提供120床給失智長者安置。長照2.0推動了9年，明年即將啟動長照3.0計畫，中央跟地方共同攜手合作，持續布建各類型的長照資源，讓長者都能在地安老。
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