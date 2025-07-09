她出任台中太平產業園區廠協會理事長 盧秀燕前來讚聲
台中市太平產業園區廠商協進會今舉辦第一屆理事長暨理監事就職典禮，市長盧秀燕特別親自出席，為當選理事長的三鋒機器工業公司董事長郭璦玫授證，並表示郭璦玫還是20多年來首位產業協進會的女性理事長，相信未來一定能帶領大家，發展的愈來愈好。
雖然今天下著大雨，但包括經濟部前部長王美化和地方民代多人都冒雨前往，參加這場就職典禮。
經發局說，太平產業園區面積約14.37公頃，是全國首例依循經濟部合作開發處理原則與台糖公司共同開發的產業園區，肩負輔導未登記工廠合法轉型重要任務。郭璦玫深耕機械產業多年，所經營的三鋒機器專精於大型CNC車床與精密車床設計製造，曾獲國家品牌玉山獎、台灣精品獎等多項殊榮。
盧秀燕說，風雨故人來，相信郭璦玫一定會好好為大家服務。現在最重要的事情就是拚經濟，產業是經濟之母，要做好，台灣經濟才會好。廠商現在面臨「五缺」的問題必須要解決，在她任內台中有兩個產業園園區成立，一是太平產業園區，另一個就是潭子的聚興產業園區；在都市地區產業園區要開闢是非常難的。
她說，成立之後廠商進駐，但是廠商拚經濟也要有好的領導人，像是郭璦玫出來整合，眾望所歸，創立太平產業協會，也是20年來來台灣第一個產業園區女性的創會理事長，是女性之光。
盧秀燕說，郭璦玫很有組織能力和領導能力，相信在她的領導之下，太平產業園區能夠蒸蒸日上、大展鴻圖，而且是一人當選，先生加3個兒子全家5人一起服務，帶大家賺大錢。
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