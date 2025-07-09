颱風後大雨不斷 台中大里健東路路基流失

颱風後，台中市大里、太平因大雨傳出災情，立法委員何欣純昨勘查後，希望相關單位重視，趕緊啟動重建和改善工程。

何欣純今冒雨到大里和太平一帶勘災，她列舉的災情有台74線草湖匝道兩側車道地勢低窪淹水、大里健民里新社區出現積水、太平136縣道赤崁頂觀景平台，因連日降雨出現巨大裂縫，整個觀景平台可能塌陷，已拉起警戒線，另還有部分地區積水仍未退。