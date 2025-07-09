南投國姓將市地重劃 中興路旁公兒用地成開發區

南投國姓中興路旁約0.28公頃公設保留地，為鄰里公園兼兒童遊樂場用地，但迄今未徵收闢建，縣府擬將重新畫設為整體開發區，21日（二）在公所舉辦市地重劃意願調查說明會，向地主說明相關規畫及了解參加意願，作為推動參考依據。

縣府指出，早年都市計畫的公共設施保留地，多未規定採區段徵收或市地重劃等取得用地，導致取得及興闢需以一般徵收辦理，非政府財政能負擔，造成巨大潛藏債務，為解決公設保留地問題，近年透過都市計畫公共設施用地專案通盤檢討。

其中，國姓鄉中興路旁、占地約0.28公頃的鄰里公園兼兒童遊樂場用地，坐落在國姓都市計畫區南側，早年該區塊及人行步道畫設為公兒用地後，迄今均未徵收開建，而為使該土地使用更符合當地需求，縣府評估重新畫設為整體開發區。

地政處表示，該公兒用地整體面積為2783平方公尺，經參考鄰近分區附帶條件變更為住宅區，並配置必要性公共設施，透過都市計畫公共設施用地專案通盤檢討方式，將該區域畫設為整體開發區，並以市地重劃方式辦理整體開發。

而該案開發面積為2783平方公尺，初步規畫住宅區約2125平方公尺，另畫設廣場用地兼作道路、道路等公設用地約658平方公尺，並預計於21日（二）在當地公所辦立「國姓整體開發區」市地重劃意願調查說明會，進一步蒐集地方意見。