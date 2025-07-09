免費腹部超音波檢查 彰化醫院7/10開放報名 要報要快
肝病防治學術基金會長年推廣肝病防治，今年與全台30家醫院合作，同步於7月20日舉辦「今年超了沒」活動，提供40歲以上的民眾做免費腹部超音波檢查，彰化場在衛福部彰化醫院舉行，7月10日上午8時起開放網路報名，180個名額，額滿截止。
彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，肝臟是沉默的器官，很多人等到出現症狀才就醫，卻已經是後期了，所以，主動篩檢、積極追蹤、及早治療，是預防肝硬化及肝癌的關鍵。
楊智超說，腹部超音波是早期發現肝病最好的檢查工具，也能同時檢查腹部的膽、胰、脾、腎。尤其是B、C型肝炎患者，應至少每半年做一次腹部超音波檢查，定期追蹤及治療。
彰化醫院肝病防治小組表示，彰化醫院場次將於7月10日上午8時起開放報名，可於彰化醫院官網或臉書或海報上掃描QRcode報名，不接受電話及現場報名，7月20日依報名預約時段，攜身分證到彰化醫院一樓第一診區報到檢查，檢查前要空腹4至6小時，若因身體狀況需要，可服藥及少量餐點。
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