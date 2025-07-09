免費腹部超音波檢查 彰化醫院7/10開放報名 要報要快

肝病防治學術基金會長年推廣肝病防治，今年與全台30家醫院合作，同步於7月20日舉辦「今年超了沒」活動，提供40歲以上的民眾做免費腹部超音波檢查，彰化場在衛福部彰化醫院舉行，7月10日上午8時起開放網路報名，180個名額，額滿截止。

彰化醫院肝膽腸胃科主任楊智超表示，肝臟是沉默的器官，很多人等到出現症狀才就醫，卻已經是後期了，所以，主動篩檢、積極追蹤、及早治療，是預防肝硬化及肝癌的關鍵。

楊智超說，腹部超音波是早期發現肝病最好的檢查工具，也能同時檢查腹部的膽、胰、脾、腎。尤其是B、C型肝炎患者，應至少每半年做一次腹部超音波檢查，定期追蹤及治療。