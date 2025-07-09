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彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雷雨釀南投部分鄉鎮道路淹水 台21線落石清除

中央社／ 南投縣9日電

南投縣多個鄉鎮今天降雷雨，台3線竹山交流道路段連續2天積淹水，工務段實施調撥車道；另外，水里鄉往集集鎮、名間鄉部分路段積水，台21線約79公里處也有巨大落石，已清除。

交通部中央氣象署發布大雷雨即時訊息，影響範圍包含南投縣南投市、草屯鎮、竹山鎮等鄉鎮，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲、坍方、落石、土石流、淹水；經濟部水利署下午也陸續針對竹山鎮、名間鄉、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉發布淹水一級或二級警戒。

省道台3線指標227公里處、竹山鎮外埔橋靠近竹山交流道路段，昨天因雷雨積淹水，南投工務段一度實施調撥車道；由於今天強降雨，台3線227公里處再度淹水，滾滾泥水湧入北向車道，實施調撥車道，工務段表示，協調警方維持交通，持續監控並派員駐守。

水里鄉往集集鎮、名間鄉雨勢也不小，駕駛人回報水溝淹滿導致道路積水；省道台21線指標約79公里處也有巨大落石掉在路中間，車輛紛紛閃避，信義工務段很快派機具清除；名間鄉炭寮村泥水流入巷弄、新民村農地泡水嚴重，名間鄉長陳翰立趕赴勘災處理。

南投縣 淹水 車道

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