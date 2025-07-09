淹水50公分以上才補助…受災戶嫌苛 彰化縣府：全國統一標準

彰化縣昨天因豪雨幾乎泡在水裡，縣府今天表示，依彰化縣災害救助金核發標準，民眾居處所淹水50至100公分，每戶發給5千元補償，淹水達100公分每戶發給1萬元。有受災戶認為水都退了，怎麼去量水淹高度，有的認為救助金額過少，不如做好防洪比較實際。

縣府社會處表示，彰化縣災害救助金核發標準是依中央法規統一訂定，受災戶提出申請救助，只要能提供照片等資料，像淹水水痕的水線等，都會從寬認定。

縣府表示，符合彰化縣災害救助金核發標準的受災戶可向發生災害發生地的鄉鎮市公所申請救助，申請時，應備災害救助勘查表及照片（門牌和淹水照）、戶籍謄本（影本）、房屋合法建物證明（房屋建物謄本影本或水電瓦斯繳費單據影本）、郵局存摺封面影本、身分證影本等，相關辦法可向縣府社會處（04）7532388及7532235洽詢。

彰化縣是蔬菜重要產區，青蔥及花椰菜產量都是全國第一，此次受到嚴重災損，縣長王惠美勘災時，希望中央可以對於農民受損能從寛給予補助，縣府也會儘速向農業部爭取列為農業天然災害現金救助地區，並持續追蹤災損狀況，協助靠天吃飯受災的農民早日恢復生產，以協助減輕農友們的辛苦。

王惠美提醒，農民若發現災情，應立即拍照存證，並通報所在鄉鎮公所災損勘查，相關農損補助申請條件將依農業部公告為準，政府將視實際損失狀況給予協助。