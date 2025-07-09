台中大雨台灣大道路樹倒塌占2車道 警交管通報排除

台中市區今天上午降下大雨，多處道路出現積淹水，西區台灣大道二段還有路樹倒塌，占據2車道；警方獲報到場交通管制，並通報市府單位排除，幸未造成人員傷亡。

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣市以南及連江縣有局部大雨或豪雨，南投及桃園以北地區有局部大雨發生的機率，上午10時46分並對台中等多個縣市發布大雷雨即時訊息。

其中，台中地區今天上午起降下大雨，多處道路出現積淹水，依據氣象署統計，自今天0時起至下午1時，台中大甲、大安與龍井區等地，累積雨量皆超過100毫米。

台中市區也零星出現路樹倒塌，其中，西區台灣大道二段華美街至中美街路段，有1棵路樹倒塌占據2車道，台中第一警分局獲報到場交管，並通報市府排除，幸未造成人員傷亡。