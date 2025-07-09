舊廳舍又窄又漏台中石岡分隊遷建啟用 女消防員專屬空間

台中市消防局石岡分隊舊廳舍，自昭和16年（1941年）啟用迄今逾80年，每逢下雨還會漏水，市府異地遷建，新廳舍為原本5倍大，設置女性消防員專屬備勤休息空間，今天啟用。

市長盧秀燕出席消防局第二大隊石岡分隊全新廳舍啟用典禮，盧秀燕表示，台中市約有近5萬名泛公務人員，最讓她敬佩也最讓人心疼的，就是在危險第一線逆行出勤的消防人員，昨天新北市發生消防員溺水救援不幸傷亡事件，凸顯消防工作辛勞與風險。

石岡分隊舊廳舍自昭和16年啟用迄今逾80年，僅150坪空間早已無法負荷勤務需求。盧秀燕說，舊廳舍每逢下雨屋內滴水，消防員得拿鍋碗瓢盆接水、毛巾擦拭，舊建物樓梯又低又窄，造成出勤困難，加上具歷史建物身分，無法大幅整建，導致長年僅能局部修繕。

為改善環境，市府決定異地遷建，打造動線順暢、機能完善新廳舍；全案總經費新台幣1億510萬元，中央補助4200萬元，另動用第二預備金931萬元，其餘由市府編列預算。

消防局說明，新廳舍樓高3層，總樓地板面積2276平方公尺，空間為原本5倍大，內部設有車庫、器材室、寢室、備勤室與辦公室等完善機能，最多可容納36名消防人力，並配備先進消防裝備；考量性別友善，特別設置女性消防員專屬備勤與休息空間。

消防局長孫福佑表示，石岡地區自然景觀豐富、旅遊人潮眾多，重大活動如熱氣球嘉年華、水漾藝術燈節更吸引大量遊客，石岡分隊除守護本區安全，也支援豐原、東勢、新社等鄰近區域，新廳舍並設有訓練教室，強化石岡壩與大甲溪流域水域救援能力。