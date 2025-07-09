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從浮排到船艙全變身！日月潭電動船打造沉浸式低碳旅程

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日月潭水社碼頭電動船專用浮排啟用，讓搭船旅客可邊欣賞湖光山色邊享受在地美食。圖／日管處提供
日月潭水社碼頭電動船專用浮排啟用，讓搭船旅客可邊欣賞湖光山色邊享受在地美食。圖／日管處提供

為推動低碳觀光並強化日月潭遊湖體驗，日月潭國家風景區管理處今天正式啟用水社碼頭四號浮排作為電動船專用浮排，並整合多家業者推出全新品牌識別、服務內容與限定美食，將電動船塑造成日月潭湖面上的「綠色明星」。

日管處表示，電動船深受遊客青睞，為延續其環保優勢並擴大影響力，此次將水社碼頭四號浮排規劃為電動船專用碼頭，並設置大型LOGO裝置藝術與飄揚旗幟，方便旅客辨識與乘船。

此次升級不僅強化船隻外觀與服務人員訓練，更導入現場音樂演出與在地美食元素，讓搭船旅客可邊欣賞湖光山色，邊享用如Feeling18生吐司、鹽可頌及由壽田製麵所與在地小農合作推出的九宮格餐盒，並同步聆聽船上LIVE音樂演出，打造視覺、聽覺與味覺的三重饗宴。

為擴大宣傳，日管處邀集部落客、國旅及入境旅行團踩線體驗，期望透過網路與口碑效應吸引更多國內外旅客。未來也將持續與業者異業合作，推出如用餐九折、平日住宿優惠等專屬折扣，詳情可上日管處官網與粉絲專頁查詢。

日管處長柯建興指出，電動船升級象徵日月潭邁向綠色旅遊的重要里程碑，不僅降低湖面汙染，更展現日月潭旅遊的永續價值。他強調，未來將以電動船為核心，結合在地文化與生態保育，讓旅客用最寧靜、最環保的方式體驗日月潭之美。

日月潭水社碼頭電動船專用浮排啟用，還設計專用的識別LOGO，讓旅客體驗綠色旅遊。圖／日管處提供
日月潭水社碼頭電動船專用浮排啟用，還設計專用的識別LOGO，讓旅客體驗綠色旅遊。圖／日管處提供
日月潭水社碼頭電動船專用浮排啟用，讓搭船旅客可邊欣賞湖光山色邊享受在地美食。圖／
日月潭水社碼頭電動船專用浮排啟用，讓搭船旅客可邊欣賞湖光山色邊享受在地美食。圖／
日月潭水社碼頭電動船專用浮排啟用，讓搭船旅客可邊欣賞湖光山色邊享受在地美食。圖／日管處提供
日月潭水社碼頭電動船專用浮排啟用，讓搭船旅客可邊欣賞湖光山色邊享受在地美食。圖／日管處提供
日月潭水社碼頭電動船專用浮排啟用，讓搭船旅客可邊欣賞湖光山色邊享受在地美食。圖／日管處提供
日月潭水社碼頭電動船專用浮排啟用，讓搭船旅客可邊欣賞湖光山色邊享受在地美食。圖／日管處提供

日月潭 電動

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