快訊

經典賽售票時間出爐！C組分「套票」和「單場」中華隊這天開搶

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

鹿港淹水男裸上身游泳 彰化警：積水髒濁恐影響健康

中央社／ 彰化9日電

昨天彰化鹿港公會堂前廣場淹水，一男子赤裸上身游泳，彰化縣警察局鹿港分局今天表示，男子無裸露其他部位，尚無涉及妨害風化，但水質髒濁，呼籲民眾勿在積水區游泳影響健康。

彰化縣昨天上午持續下強降雨，適逢大潮，鹿港老街、鹿港天后宮、鹿港公會堂等一帶淹水嚴重；有民眾拍下一男子裸著上半身，在鹿港公會堂前廣場游泳，一旁還有人穿雨衣站在水中擰衣服。

鹿港分局今天表示，初步了解男子應是一時好玩在公會堂前廣場戲水，檢視畫面男子除未穿上衣外，無任意裸露身體其他部位或有放蕩姿勢，尚無涉及刑法妨害風化或社會秩序維護法罰則。

警方說明，因豪雨造成鹿港部分地區積水不退，水質混濁髒亂，呼籲民眾應注意自身健康，勿在積水區游泳。

水質 鹿港天后宮

延伸閱讀

影／苦不堪言！彰化埔心社區淹水 居民清家當又來大雷雨

雨狂下...彰化伸港公園淹水 地下道管制、濱海車拋錨　

台中清晨大雷雨 沙鹿低窪地區出現路面積水

彰化又降大雷雨 芳苑等地區2934戶停電

相關新聞

從浮排到船艙全變身！日月潭電動船打造沉浸式低碳旅程

為推動低碳觀光並強化日月潭遊湖體驗，日月潭國家風景區管理處今天正式啟用水社碼頭四號浮排作為電動船專用浮排，並整合多家業者...

淹水50公分以上才補助… 受災戶嫌苛 彰化縣府：全國統一標準

彰化縣昨天因豪雨幾乎泡在水裡，縣府今天表示，依彰化縣災害救助金核發標準，民眾居處所淹水50至100公分，每戶發給5千元補...

影／苦不堪言！彰化埔心社區淹水 居民清家當又來大雷雨

昨天的大雷雨造成彰化縣埔心鄉一處社區居民損失慘重，大水淹進社區地下室，許多機車汽車都泡水中，不少傢俱也泡湯，今天上午居民...

雨狂下…彰化伸港公園淹水 地下道管制、濱海車拋錨

彰化縣昨天遭大雷雨轟炸，尤其沿海的鹿港、福興地區淹得最慘，今天則是同是沿海的伸港鄉，從上午7時到10時累積雨量近百釐米，...

彰化雷雨繼續下…雨勢雖比昨天小 民眾仍呼喊「停班停課」

彰化縣繼昨天泡在水裡後，昨晚到今天清晨雨歇了一陣，今天清晨7時起，又開始雷雨交加，加上今天滿潮，縣民又開始驚慌；今天上午...

彰化大雷雨3鄉鎮近3千戶停電 芳苑廟埕成大水池

氣象署今天上午8點發布彰化地區大雷雨即時訊息，示警區域包括彰化市、芳苑鄉等14鄉鎮市，在轟轟雷雨聲中，芳苑、埤頭、田尾等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。