鹿港淹水男裸上身游泳 彰化警：積水髒濁恐影響健康
昨天彰化鹿港公會堂前廣場淹水，一男子赤裸上身游泳，彰化縣警察局鹿港分局今天表示，男子無裸露其他部位，尚無涉及妨害風化，但水質髒濁，呼籲民眾勿在積水區游泳影響健康。
彰化縣昨天上午持續下強降雨，適逢大潮，鹿港老街、鹿港天后宮、鹿港公會堂等一帶淹水嚴重；有民眾拍下一男子裸著上半身，在鹿港公會堂前廣場游泳，一旁還有人穿雨衣站在水中擰衣服。
鹿港分局今天表示，初步了解男子應是一時好玩在公會堂前廣場戲水，檢視畫面男子除未穿上衣外，無任意裸露身體其他部位或有放蕩姿勢，尚無涉及刑法妨害風化或社會秩序維護法罰則。
警方說明，因豪雨造成鹿港部分地區積水不退，水質混濁髒亂，呼籲民眾應注意自身健康，勿在積水區游泳。
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