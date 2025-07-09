影／苦不堪言！彰化埔心社區淹水 居民清家當又來大雷雨

昨天的大雷雨造成彰化縣埔心鄉一處社區居民損失慘重，大水淹進社區地下室，許多機車汽車都泡水中，不少傢俱也泡湯，今天上午居民還在清理時，又下起大雷雨，大家相當無奈，又開始堆沙包防水災，擔心惡夢重演。

埔心鄉經口路一處透天厝社區，昨天淹水嚴重，地下室沖進大水，水深即腰，居民的汽機車和家當都泡在水中，昨天大水退去後，整個地下室一片泥濘，居民只能先清出受損傢俱物品，也擔心大雷雨又來，再來一次淹水，只能先清泥濘，不敢先刷地板，擔心今天大雨一來又做白工，可說是損失慘重 、欲哭無淚 。