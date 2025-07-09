雨狂下...彰化伸港公園淹水 地下道管制、濱海車拋錨　

彰化縣昨天遭大雷雨轟炸，尤其沿海的鹿港、福興地區淹得最慘，今天則是同是沿海的伸港鄉，從上午7時到10時累積雨量近百釐米，是彰化縣當時段雨量最大地區，除造成忠全運動公園淹水外，警方並針對長春路地下道實施預警管制，維護人車安全。

伸港鄉今天上午７時以後，雨勢逐漸加大，到上午10時為止，依據中央氣象署時雨量統計，累計近百釐米，縣議會議員賴清美冒雨前往察看受災狀況，發現忠全運動公園的低窪處積水嚴重，幾乎快淹沒石椅，還好市區只有少處積水。

不過，由於長春路伸港地下道略有積水，和美警分局伸港分駐所今天清晨7點起，採取預警措施，在地下道兩側出口實施人車管制，維護安全。

此外，在伸港鄉濱海防汛道路也積水嚴重，出現兩輛汽車疑因積水造成電路故障而拋錨，警方派員前往協助，幸好人員安全。