台中清晨大雷雨 沙鹿低窪地區出現路面積水

台中地區今天清晨降下大雷雨，沙鹿部分地勢低窪地區發生路面積水狀況，造成車輛通行不便；警方出動警力巡邏，區公所也到各處查看，目前尚無家戶浸水狀況。

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，台中地區今天清晨降下大雷雨，滂沱雨勢造成沙鹿地區部分低窪路段出現積水現象；豐原地區也下起大雷雨，民眾一早被雨勢驚醒。

沙鹿區沙田路與光華路口出現地面積水，造成車輛行駛不便，清水分局沙鹿分駐所獲報後，立即派員前往查處，警方查看現場為路旁溝渠淹水至路面，無人員受傷，員警現場開啟警示燈、擺放三角錐警示警戒，並通報1999，轉告相關單位人員到場處理。

清水警方呼籲，雨天行車時，道路環境會因雨勢變得路面濕滑、駕駛視野不佳、前方標誌標線難以辨識等，影響行車安全，駕駛應減速慢行，並確實開大燈或霧燈，與前車保持足夠安全距離，轉彎時提前打方向燈，並確實查看後方來車，確保行車安全。

有上班族搭乘公車上班，他表示，公車行駛在台灣大道上，車輪駛過濺起水花，潑濺到機車道上，騎士小心閃躲駛過，當時雨勢正大，車窗外世界呈現霧茫茫一片。

中市府民政局表示，各區公所人員尚未接獲致災通報，雖部分路段出現積水現象，但目前尚無傳出家戶浸水情形，雨勢一陣一陣，目前積水已逐漸消退。